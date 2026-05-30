Nieuwe documentaire 'The Cult of the Real Housewife' op TLC

Foto: © TLC 2026

Een van de deelnemers aan het populaire programma 'The Real Housewifes of Salt Lake City' blijkt er een dubieus leven op na te houden. Deze Mary Cosby is voorganger van een kerkgenootschap én multimiljonair. De vraag is hoe ze als predikant aan zoveel geld komt?

Verrijkt ze zichzelf met de vele donaties die de kerkgangers van deze Faith Temple Church betalen? Is er sprake van een sekte waarbij Cosby haar volgelingen onder druk zet? De driedelige docuserie 'The Cult of the Real Housewife' gaat op zoek naar antwoorden op deze vragen en spreekt met directbetrokkenen, experts en nieuwsmakers die de zaak nauwgezet volgen. Voormalige kerkgenoten doorbreken hun stilzwijgen en doen een boekje open over het gedrag van Cosby. En haar eigen zus zegt dat Mary altijd al een fraudeur is geweest en hypocriet. De schokkende onthullingen rijgen zich aaneen en ook een vooraanstaande sekte-expert geeft zijn mening over Faith Temple. Is dit een plek van geloof of vertoont deze kerk alle kenmerken van een sekte?

'The Cult of the Real Housewife', vanaf zondag 31 mei om 21.00 uur op TLC.

