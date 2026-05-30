'Vroege Vogels' is zondag in Zeeuws-Vlaanderen

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

De harlekijn staat in bloei, een orchidee die bijna nergens meer voorkomt. Hier in de Braakman, in Zeeuws-Vlaanderen, doet hij het goed. Een zeegul is hier al voor de Deltawerken afgesloten, om zoet water en grond te creëren.

In dit stukje ruige natuur, omklemd door Zeeuwse landbouw, leven reeën naast allerlei vogels als koereigers. De poelen zitten ook vol leven met salamanders en waterkevers. We ontdekken hoe de kolonie zwartkopmeeuwen in elkaar steekt en kijken of er jongen zitten in de kast van de bosuil.

'Vroege Vogels', zondag 31 mei om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.

Vanuit 's-Hertogenbosch vaart de filmploeg een indrukwekkend moeras in: De Overlaat. Waar de roerdomp sluipt, modderkruipers zwemmen en vlinders door het blauwgrasland fladderen.

