BBC Belgium in juni: nieuwe verhalen, nieuwe spanning

In het 29e seizoen van 'Silent Witness' buigt het team van forensisch specialisten zich over vijf nieuwe, complexe zaken. De thema's variëren van internationale spanningen tot persoonlijke drama's, terwijl het team zich installeert in hun nieuwe werkplek: The Bowman Centre of Excellence in Birmingham.

'Silent Witness' seizoen 29 gaat in première op vrijdag 5 juni om 21.00 uur op BBC Belgium

De zaken lopen uiteen van AI die wordt ingezet om raciale spanningen aan te wakkeren tot een oude zaak die opnieuw oplaait na een bekentenis. Ook krijgen ze te maken met een gruwelijke vondst en een overlijden dat internationale gevolgen heeft. Ondertussen komt Jack zelf in een levensbedreigende situatie terecht, waardoor de druk op het team verder oploopt.

'Hope Street' seizoen 5 gaat in première op dinsdag 16 juni om 21.00 uur op BBC Belgium

'Hope Street' keert terug naar het kustplaatsje Port Devine, waar misdaad en privéleven opnieuw nauw met elkaar verweven zijn.

Het seizoen opent spectaculair wanneer een explosie de halve marathon verstoort. Nieuwe agent Donal Gallagher is als eerste ter plaatse en ontmoet daar huisarts Sasha Cookson, een ontmoeting die meteen vonken geeft.

Intussen krijgt inspecteur Eve Dunlop het zwaar, wanneer twijfels over haar huwelijk ontstaan en ook haar vriendschappen onder druk komen te staan. Terwijl de zaken zich opstapelen, van oplichting tot geweld, wordt Port Devine geconfronteerd met een schokkende gebeurtenis die diepe sporen nalaat.

'Foyle's War' seizoenen 7 & 8 gaan in première op zaterdag 6 juni om 21.00 uur op BBC Belgium

In seizoen zeven van 'Foyle’s War' is de oorlog voorbij, maar de rust keert nog niet terug. Terwijl Groot-Brittannië zich herstelt, blijft Foyle geconfronteerd worden met de nasleep van het conflict. De dreiging is minder zichtbaar, maar daarom niet minder ingrijpend.

In seizoen acht verschuift de focus naar het begin van de Koude Oorlog. Foyle raakt betrokken bij de Britse inlichtingendienst en begeeft zich in een wereld van verborgen vijanden en wankele loyaliteiten. Zijn scherpe instinct blijft zijn grootste kracht, maar de spelregels zijn veranderd en de gevolgen persoonlijker dan ooit.

In juni kan je op BBC Belgium blijven kijken naar de volgende series:

'The Marlow Murder Club' seizoen 3, elke dinsdag om 21.00 uur t/m 9 juni

'Wild Cherry', elke woensdag om 21.00 uur t/m 10 juni

'Call the Midwife' seizoen 15, elke donderdag om 21.00 uur t/m 25 juni

'Miss Scarlet' seizoen 6, elke maandag om 21.00 uur t/m 29 juni

'Hudson and Rex', elke werkdag om 20.00 uur t/m 6 augustus