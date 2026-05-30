Dit zie je in juni op 24Kitchen
Stanley Tucci keert terug naar vijf nieuwe regio's, waaronder een die hij nog nooit eerder heeft bezocht: Le Marche, met vele culinaire hoogstandjes die de aandacht van internationale toeristen zijn ontgaan.
NIEUW SEIZOEN
TUCCI IN ITALY S2
In Campania, met de beroemde hoofdstad Napels, viert hij een ooit vergeten druivensoort, terwijl hij in Veneto op smakelijke wijze in de controverse rond de oorsprong van tiramisu duikt. Stanley bezoekt ook twee heel verschillende eilanden: Sardinië, waar hij de relatie tussen eten en een lang leven onderzoekt, en Sicilië, waar een multiculturele geschiedenis zijn sporen heeft achtergelaten in de keuken.
Vanaf 3 juni, elke woensdag om 19.00 uur op 24Kitchen.
NIEUW
EVA LONGORIA: SEARCHING FOR FRANCE
De serie volgt actrice en producer Eva Longoria op een culinaire reis langs diverse Franse regio's, waarbij ze onderzoekt hoe voedsel, geschiedenis en nationale identiteit met elkaar verweven zijn. Ze verkent de gastronomische tradities van Frankrijk als zelfverklaard francofiel, en duikt in de geschiedenis van de Franse keuken om te ontdekken hoe dit land de wereldwijde standaard voor 'fine dining' is geworden.
Vanaf 5 juni, elke vrijdag om 19.00 uur op 24Kitchen.
NIEUW
AINSLEY'S FOOTBALL FEASTS
In 'Ainsley's Football Feasts' combineert de Britse tv-chef twee van 's werelds grootste passies en serveert hij overheerlijke menu's voor elk sportevenement. Met internationale gerechten geïnspireerd op WK-helden en hun beroemde teams, kookt Ainsley de sterren van de hemel terwijl hij gasten, voetbal-VIP's en een enthousiast publiek van foodies in de studio vermaakt. Elke aflevering is een ode aan de blijvende kracht van eten en sport om ons allemaal te verbinden en geeft kijkers snelle en makkelijke recepten mee voor heerlijk eten waarvan ze kunnen genieten zonder hun ogen van het scherm af te halen.
Vanaf 15 juni, elke maandag om 19.00 uur op 24Kitchen.
