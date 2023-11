Ontdek wat er in november te zien is op Crime+Investigation

'Secrets Of Playboy' keert terug om meer geheime waarheden achter het Playboy-imperium te onderzoeken. De serie duikt opnieuw in de complexe wereld die Hugh Hefner creŽerde en onderzoekt de vergaande gevolgen ervan op onze kijk op cultuur, op macht en seksualiteit.

De serie ontrafelt de glamoureuze mythologie die het merk in de loop van decennia heeft gecreëerd en bevat archiefbeelden en exclusieve interviews met betrokkenen uit alle gelederen van de Playboy-wereld, van wie velen voor het eerst hun verhaal vertellen.

Vanaf 12 november iedere zondag om 22.00 uur.

SECRETS OF PENTHOUSE

Vanaf 12 november iedere zondag om 23.00 uur NED / 22.45 BEL

'Secrets of Penthouse' verkent het epische rags-toriches en back to rags verhaal van porno impresario Bob Guccione. Een saga die zich uitstrekt over vier decennia van de Amerikaanse geschiedenis - van binnenuit verteld door de familie die van hem hield, tegen hem samenspande en uiteindelijk met niets achterbleef.

De serie bevat nieuwe interviews met leden van de Guccione familie, werknemers, Penthouse Pets en tijdgenoten uit de media. Er is ook een ongezien archief met meer dan 30 uur aan beeldmateriaal van een onvoltooide documentaire die Bob aan het maken was over zijn leven.

#TEXTMEWHENYOUGETHOME

Elke zaterdag vanaf 4 november om 22.00 uur NED / 22.00 uur BEL

'#TextMeWhenYouGetHome' ging wereldwijd viraal na de dood van Sarah Everard in 2021 in het Verenigd Koninkrijk. De slogan maakte mensen bewust van de kwetsbaarheid die vrouwen voelen als ze alleen op straat zijn. In deze aangrijpende Amerikaanse waargebeurde docuserie volgt elke aflevering de zaak van een onschuldige vrouw die is ontvoerd, verwond of zelfs gedood terwijl ze alleen op pad was.

Deze verhalen worden aangevuld door emotionele interviews met dierbaren, vergezeld van reconstructies, echte sms'jes, telefoongegevens en andere digitale broodkruimels die de autoriteiten gebruikten om de zaak op te lossen. In verschillende afleveringen zullen overlevenden van deze schrijnende saga's aan het woord komen om hun eigen verhaal te vertellen. Op 25 november wordt een gloednieuwe aflevering uitgezonden ter ondersteuning van/uit solidariteit met de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen.

SOMEBODY'S HIDING SOMETHING

Elke woensdag vanaf 15 november om 22.00 uur.

Wanneer alle aanwijzingen op zijn en een zaak in het slop raakt, is er maar één ding dat onderzoekers op de been houdt: het voorgevoel dat iemand iets verbergt.

In deze Amerikaanse documentaireserie gaan de kijkers samen met de rechercheurs op zoek naar de persoon met de aanwijzing die de zaak zal blootleggen. Onderzoekers nemen elk detail en elke tegenstrijdigheid door om het motief voor de moord te ontdekken, samen met de reden voor het achterhouden van een belangrijk bewijsstuk.

BEYOND THE HEADLINES: ELIZABETH THOMAS

Elke zaterdag vanaf 25 november om 21.00 uur NED / 21.15 uur BEL

Vijf jaar nadat ze werd ontvoerd door de populairste leraar op school, deelt Elizabeth thomas nieuwe onthullingen over haar lijdensweg, met de beroemde ontvoeringsoverlevende Elizabeth Smart.

De première vindt plaats op 25 november ter ondersteuning van/uit solidariteit met de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen.