'No Demo Reno' te zien op HGTV

Je hoeft geen muren te slopen om je huis groter te laten lijken. Dat is de visie van de energieke interieurdesigner Jennifer Todryk.

In de nieuwe serie 'No Demo Reno' helpt ze huiseigenaren die vastzitten in hun kleine of ouderwetse woning en graag meer leefruimte willen. Zonder sloophamer, maar met een slim ontwerp gaat Jennifer aan de slag.

Zoals in het huis uit de jaren zestig van Jinna en Brian dat steeds kleiner voelt nu ze er met drie kleine kinderen wonen. Ze weten dat de woning op zich voldoende vloeroppervlakte heeft, maar voelen zich toch opgesloten. Jennifer ziet al snel dat de keuken niet functioneel ingericht is en dat de ouderwetse badkamer ook wel anders ingedeeld kan worden. Ook ziet ze overal hoekjes in de woonkamer die meer als verkapte opslagplaats van alledaagse troep dienen dan als plek om te leven.

Om het budget zo strak mogelijk te houden, verkoopt Jennifer de items die ze graag wil vervangen en gaat ze aan de slag met haar team van klusjesmannen. Na zeven weken oogt het huis stukken groter zonder dat Jennifer er een centimeter bijgesmokkeld heeft.

