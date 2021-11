Nieuwste Apple TV+ serie 'Dr. Brain' gaat donderdag wereldwijd in première

"Dr. Brain", een nieuwe Koreaanse Apple Original-serie met zes afleveringen, geregisseerd en geproduceerd door visionaire filmmaker Kim Jee-woon, gaat wereldwijd in première op donderdag 4 november (woensdag 3 november in de VS) op Apple TV+.