Nieuwe seizoenen aangekondigd van de beste reality-series op Hayu

Op BravoCon in Las Vegas zijn afgelopen weekend nieuwe seizoenen van hitfranchises aangekondigd die in 2024 op Hayu te zien zijn.

Terugkerende hitseries zijn onder meer 'The Real Housewives of New Jersey', 'Below Deck Mediterranean', 'Below Deck Down Under', 'Below Deck Sailing Yacht' en 'Summer House'.

'Vanderpump Rules' seizoen 11 keert terug in januari en volgt de oud-SURvers terwijl ze hun leven weer oppakken na het schandaal die enorme impact maakte. Met wrok, acceptatie en veranderende allianties probeert deze groep hun weg weer proberen te vinden terwijl ze vriendschappen opnieuw opbouwen, hun bedrijven ontwikkelen en oude relaties proberen te herstellen. De cast bestaat uit Lisa Vanderpump, Ariana Madix, James Kennedy, Katie Maloney, Lala Kent, Scheana Shay, Tom Sandoval and Tom Schwartz, samen met friends Ally Lewber en Brock Davies.

Daarnaast verwelkomt 'The Real Housewives of Dubai' de nieuwste housewife Taleen Marie, die zich bij de terugkerende castleden Sara Al Madani, Chanel Ayan, Caroline Brooks, Lesa Milan en Caroline Stanbury voegt tijdens het tweede seizoen van 'The Real Housewives' franchise.

Volgend jaar keren de volgende series ook terug met nieuwe seizoenen: 'Below Deck', 'Million Dollar Listing Los Angeles', 'Southern Hospitality', 'Summer House Martha’s Vineyard' en 'Top Chef'.