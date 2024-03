Nieuwe BBC.com website en BBC-app wereldwijd gelanceerd

BBC Studios, de commerciŽle tak van de BBC, en BBC News kondigden de wereldwijde lancering aan van een gloednieuw BBC.com en nieuwe BBC-app. De lancering transformeert de manier waarop het digitale publiek buiten het VK de gerenommeerde journalistiek en verhalen van de BBC vindt, leest en bekijkt.

De nieuwe website en app zijn beschikbaar voor gebruikers wereldwijd en bieden naast een vernieuwd design en navigatie nog meer van de vertrouwde, onpartijdige journalistiek waarvoor consumenten over de hele wereld vertrouwen op de BBC. De nieuwe website en app bieden ook een meer premium commercieel aanbod met geavanceerde advertentietechnologieën die nieuwe kansen creëren voor adverteerders.

De BBC-app, die de internationale BBC News-app vervangt, brengt voor het eerst content van de hele BBC samen. De app geeft eenzelfde vernieuwde ervaring als de website BBC.com, met verhalen en video's op het gebied van Zaken, Innovatie, Cultuur, Reizen, Aarde en meer, naast Nieuws, Sport en live verslaggeving. De BBC-app is vanaf vandaag te downloaden in de App Store voor Apple-gebruikers en voor Android-apparaten via Google Play.

'We zijn enthousiast om de nieuwe website en gloednieuwe BBC-app naar het publiek en partners over de hele wereld te brengen, na een succesvolle eerste introductie bij consumenten in Noord-Amerika', zegt Tara Maitra, Chief Commercial Officer, BBC Global Media & Streaming, BBC Studios. 'Deze nieuwe digitale producten bieden een ervaring die net zo hoogwaardig is als onze nieuwsberichtgeving en verhalen. Ze maken toekomstige groei mogelijk terwijl we ons blijven richten op het vinden van nieuwe en innovatieve manieren om BBC-content wereldwijd gemakkelijker toegankelijk te maken.'

Naja Nielsen, Digital Director voor BBC News, zei: 'We weten dat er een enorme vraag is naar neutrale BBC News journalistiek omdat we zonder agenda verslag doen over de belangrijke thema's van deze tijd. Dankzij onze onafhankelijke journalistiek is de BBC 's werelds meest vertrouwde internationale nieuwsmedia organisatie, die wekelijks meer dan 400 miljoen mensen bereikt. Terwijl we onze wereldwijde digitale nieuwsredactie uitbreiden en ontwikkelen, ben ik verheugd dat onze nieuwe app en website een uitstekende ervaring zullen bieden en onze wereldberoemde journalistiek veel beter onder de aandacht zullen brengen.'

Lori Suchcicki, SVP Advertising EMEA, BBC Studios, vertelt: 'De nieuwe website en app bieden een betrouwbaar, premium platform voor adverteerders en illustreren de voortdurende investering van de BBC in wereldwijde kwaliteitsjournalistiek en onze toewijding om nieuws en inzichten uit de EMEA-regio naar miljoenen mensen over de hele wereld te brengen. We zijn verheugd dat onze commerciële partners kunnen genieten van verschillende verbeteringen waardoor merken makkelijker contact kunnen maken met het BBC.com-publiek, waardoor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en kansen voor marketeers worden ontgrendeld.'

BBC.com, dat afgelopen december opnieuw werd gelanceerd in Noord-Amerika, en de BBC-app geven gebruikers de mogelijkheid om de BBC-content te ervaren in een meer samenhangende omgeving.

Enkele van de veranderingen aan de website en app zijn:



Nieuwe homepage: De nieuwe homepage van BBC.com en het beginscherm bevatten nu een mix van de grootste wereldwijde nieuwsverhalen van het moment en een selectie van actuele, relevante artikelen, samengesteld door BBC-redacteuren.

Nieuwe look, hetzelfde vertrouwde nieuws: Bezoekers die dieper willen graven in wat er wereldwijd gebeurt, kunnen naar het onderdeel 'Nieuws' navigeren om artikelen, video's en live verslaggeving te vinden. Wie op zoek is naar nieuws uit Afrika, Azië, Australië, Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, kan dit vinden in de 'Wereldsectie' onder 'Nieuws'.

Nieuwe secties: De BBC dekt kunst en entertainment in 'Cultuur', technologie, gezondheid en wetenschap in 'Innovatie', en duurzaamheid en milieu in 'Aarde'. 'Sport', 'Zakelijk' en 'Reizen' blijven agenda-bepalende, wereldwijde verhalen bieden, evenals de prikkelende reportages waar BBC-lezers van houden.

Meer BBC-video's: De nieuwe videopagina biedt een uitgebreide bibliotheek met BBC-video's en multimedia-verhalen, variërend van nieuws- en sportupdates tot boeiende verhalen over klimaat, duurzaamheid, wetenschap, gezondheid, entertainment en geschiedenis.

Meer live verslaggeving: De nieuwe 'Live-sectie' maakt het makkelijker om live nieuwsupdates en live wereldwijde sportverslaggeving te vinden terwijl ze zich ontvouwen.

Tot-op-de-minuut breaking news-meldingen: Het publiek kan zich aanmelden om dezelfde breaking news-meldingen te ontvangen als altijd.

De BBC rechtstreeks in je inbox: Ontdek de nieuwsbrieven, waaronder 'The News Briefing', 'US Election Unspun', 'Tech Decoded', 'Future Earth', 'The Essential List' en de gloednieuwe 'In History'.

De nieuwe website en app zorgen samen voor een gestroomlijnde gebruikerservaring, waardoor het voor wereldwijd publiek eenvoudiger dan ooit is om een breder scala aan BBC-content te ontdekken. Het consistente, uniforme ontwerp op de website en app leidt niet alleen tot een verbeterde gebruikerservaring, maar de uniforme, enkele biedt ook meer mogelijkheden en flexibiliteit voor advertenties en sponsoring op zowel de website als de app.

Adverteerders kunnen nu profiteren van hoogwaardige advertentie-eenheden die perfect integreren met de BBC-content, resulterend in een efficiëntere consumentenreis. Marketeers hebben ook baat bij geavanceerde targetingmogelijkheden met meer verfijnde publieksintelligentie, segmentatie en attributie. Deze mogelijkheden verbinden campagnes op web- en app-producten en leveren verbeterde meetbare resultaten voor partners.

Deze nieuwe digitale platformen en functies, samen met onderzoek dat aantoont dat adverteren in nieuws zakelijke resultaten kan opleveren, bieden marketeers een grotere kans om het gewilde publiek van BBC.com te bereiken: betrokken en geïnformeerde nieuwsconsumenten. Volgens de IAB zorgt adverteren in nieuws voor een halo-effect, waardoor consumenten eerder geneigd zijn om na blootstelling aan een merkadvertentie binnen hun favoriete nieuwsbronnen tot aankoop over te gaan.

Onderzoek toont aan dat 90% van de consumenten positief of neutraal reageert op merken die in het nieuws adverteren, terwijl bijna de helft van de consumenten deze merken als klantgerichter, boeiender, innovatiever en relevanter beschouwt.

BBC.com en de BBC-app zijn de laatste stap in de voortdurende digitale transformatie van het bedrijf en wordt ondersteund door investeringen in Noord-Amerika, waaronder een uitgebreide nieuwsredactie die diepere analyses en lokale expertise van de regionale verhalen die de wereld beïnvloeden mogelijk maakt. Onlangs lanceerde het bedrijf ook het BBC News FAST/CTV-kanaal in de VS via toonaangevende diensten, waardoor het bereik van het kanaal in de regio meer dan verdubbelde. Als meest vertrouwde nieuwsomroep ter wereld wordt de BBC gedreven door haar missie voor publieke dienstverlening en redactionele richtlijnen en standaarden waarvoor de organisatie bekend staat.

BBC Studios Global Media & Streaming (GM&S) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en werking van BBC.com en de BBC-app, en maakt gebruik van de kracht van de BBC om een wereldwijd publiek te bereiken en te betrekken. GM&S is verantwoordelijk voor de distributie en reclame van BBC News wereldwijd buiten het Verenigd Koninkrijk. GM&S is een afdeling van BBC Studios, de commerciële tak van de BBC-groep die helpt bij het financieren van innovatie, internationaal erkende programma's en de publieke missie van de organisatie.