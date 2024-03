Nieuw seizoen van 'Rust Valley Restorers' op Discovery

Het weiland van 'autohoarder' Mike Hall staat vol met oude verroeste classic cars die hij gedurende zijn leven heeft verzameld.

Om van dit roestende kapitaal eindelijk eens echt geld te maken, is hij Rust Bro’s gestart met zijn zoon Connor en goede vriend Avery. Maar de goedlachse Mike wil auto’s maken voor de gemiddelde portemonnee en ondertussen iedereen te vriend houden, waardoor zijn business zakelijk gezien niet echt van de grond komt.

In het vorige seizoen van 'Rust Valley Restorers' heeft hij wel een aantal mooie auto’s opgeknapt, maar bleef er uiteindelijk toch te weinig winst over. Hij stond op het punt om al zijn 400 auto’s in een klap weg te doen, maar geeft zijn business toch nog één laatste kans. Als eerste project kiezen ze de Camaro die in de werkplaats al jaren als een soort werkbank wordt gebruikt. Tijd om hem echt op te knappen en te verkopen.

Ook krijgt hij een verzoek van een klant die een zeldzame Dodge Coronet Super Bee zoekt. Mike doet er alles aan om die te vinden – waarbij zelfs dynamiet wordt gebruikt! – want uiteindelijk wordt hij pas echt blij als zijn klanten blij zijn.

'Rust Valley Restorers', vanaf donderdag 21 maart om 20.30 uur op Discovery.