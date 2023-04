Nieuw seizoen van 'Return to Amish' op TLC

Hoe gaat het met de afvallige en weer teruggekeerde leden van de beroemdste Amish-gemeenschap van Amerika? Voor de een beter dan voor de ander, blijkt uit het nieuwe seizoen van 'Return to Amish'.

De noodgedwongen terugkeer naar de Amish pakte voor Rosanna goed uit, omdat ze daar in John de man van haar dromen vond. Omdat John de gemeenschap niet wil verlaten, moet Rosanna uiteindelijk wel kiezen voor hem of haar vrijere leven. Sabrina staat er opnieuw alleen voor nu haar man Jethrow haar voor de derde keer verlaten heeft, terwijl ze nota bene zwanger is van hun derde kind.

Jeremiah en Carmela zouden juist dolgraag een kind samen willen krijgen, maar dat wil niet lukken. Kan de stress van Jeremiah door de recente ontdekkingen die hij deed over zijn jeugd wellicht een rol spelen? Om even te ontspannen besluiten ze op vakantie te gaan naar Pinecraft in Florida, een resort waar veel Amish hun vakantie vieren en daarom ook wel de Amish Riviera wordt genoemd. Daar ontmoeten ze de anderen, en ook Maureen en Ada, met wie ze in één huis verblijven om herinneringen op te halen.

Rosanna heeft John overgehaald om ook te komen, maar hij heeft wel twee Amish-vrienden meegenomen, tot verrassing van de anderen. Een ervan is Daniel, de zoon van de bisschop, die zich daardoor een welhaast onaantastbare status heeft verworven binnen de Amish-gemeenschap. Maar voor Daniel is dat leven niet voldoende. In Florida wil hij ontdekken of het leven in de ‘English world’ (oftewel: niet-Amish) iets voor hem is. Is hij bereid alles op te geven en te breken met zijn familie of keert hij uiteindelijk toch ook terug naar zijn oude wereld?

'Return to Amish', vanaf donderdag 13 april om 21.30 uur op TLC.