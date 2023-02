Nieuw seizoen van 'My 600-lb Life' op TLC

De 31-jarige Geno komt uit een familie waar gezelligheid en eten altijd centraal stonden en waar nooit een tekort van mocht zijn. Toen hij zes jaar oud was, woog hij al 45 kilo en op zijn 13e al het drievoudige.

Vooral na de scheiding van zijn ouders en later de dood van zijn vader vluchtte Geno in eten, aangezien hem dat als enige een goed gevoel gaf. Nu hij inmiddels ruim 300 kilogram weegt, realiseert hij zich dat het tijd is om zijn ongezonde patroon te doorbreken. Hij krijgt steun van zijn neef en beste vriend Nico die met zijn bijna 200 kilo ook te zwaar is. Samen bezoeken ze Dr. Nowzaradan in Houston om te vragen voor een maagverkleiningsoperatie.

Ze zijn de eerste personen die voorbijkomen in het nieuwe seizoen van 'My 600-lb Life' waarbij mensen met extreme obesitas hopen weer controle te krijgen over hun leven en eetgedrag. Geen gemakkelijk traject, omdat uit onderzoek blijkt dat minder dan 5% na de operatie ook echt op gewicht blijft – de rest valt terug. Daarom moeten Geno en Nico eerst aan Dr. Nowzaradan laten zien dat ze ook uit zichzelf gewicht kunnen verliezen en voldoende gemotiveerd zijn. Dan pas wordt er voor de neven een operatie ingepland. Kunnen de twee vrienden elkaar stimuleren? Ze zullen het hard nodig hebben!

'My 600-lb Life', vanaf maandag 13 februari om 20.30 uur op TLC.