Nieuw seizoen van 'Bride & Prejudice: The Forbidden Weddings' op TLC

Huwelijken leiden niet altijd tot happiness. Zeker niet als er ouders zijn die de huwelijkspartner van hun kind niet accepteren. Bijvoorbeeld omdat de partner homo is, te vrijgevochten of gewoon in de ogen van de ouders niet goed genoeg.

In het nieuwe seizoen van 'Bride & Prejudice: The Forbidden Weddings' volgen we weer zes koppels die te maken hebben met streng veroordelende ouders, maar die toch hun droomhuwelijk willen doorzetten. Om beide kampen nader tot elkaar te brengen, worden de stellen én hun ouders uitgenodigd in een speciaal retreat waar ze drie weken lang samenzijn en ook familietherapie krijgen.

Zoals Hank en zijn conservatieve ouders die zijn grote liefde Lily niet accepteren, omdat zij volgens hen een ‘controlerende feministische veganist’ is. Of Seyat wiens moeder een complete afkeer heeft van zijn vriendin Jess die op haar beurt maar niet kan begrijpen wat ze fout doet. Ange staat voor de lastige opgave om haar strenggelovige vader te overtuigen dat ze wel degelijk lesbisch is en echt graag met haar vriendin Dylan wil trouwen. Het zijn stuk voor stuk delicate kwesties, waarbij de emoties van alle kanten hoog oplopen. Is drie weken genoeg om de lucht te klaren, zodat de bruiloften in goede harmonie doorgang kunnen vinden met álle ouders erbij?

'Bride & Prejudice: The Forbidden Weddings', vanaf zaterdag 25 mei om 21.00 uur op TLC.