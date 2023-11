Nieuw seizoen van 'Alaska: The Last Frontier' op Discovery

De gevaren van een leven in de wildernis van Alaska zijn niet onbekend bij de Kilcher-familie, maar als vader Otto aangevallen wordt door een wilde koe en in kritieke toestand in het ziekenhuis terechtkomt, is de schok en angst toch erg groot op de homestead waar meerdere generaties wonen.

Het zet de vraag over de toekomst van de zelfvoorzienende hoeve op scherp, in dit nieuwe seizoen van 'Alaska: The Last Frontier'. Zeker omdat de 74-jarige Atz sr. ook al met gezondheidsproblemen kampt en Otto’s zoon August nog niet weet of hij er de rest van zijn leven wil blijven. Maar de eerste zorg is er voor Otto zelf die met zestien gebroken ribben en twee geperforeerde longen een zware operatie en lang herstel wacht.

Zijn gemis is ook praktisch, waardoor de kinderen extra werk moeten verrichten om de hoeve door de barre winter te helpen. Als het voorjaar aanbreekt en Otto langzaam herstelt, is het tijd om verder na te denken over de toekomst. Eivin overweegt om bush pilot te worden om zo het bereik van de Kilchers te vergroten. Ondertussen lijkt het erop dat Otto zijn veehouderij op moet geven, terwijl broer Atz sr. ook steeds minder kan doen vanwege zijn geblesseerde schouder. Nu de oudjes noodgedwongen met pensioen gaan, wordt het tijd voor de nieuwe generatie om de toekomst van de hoeve veilig te stellen.

