Netflix toont ware gezicht Robbie Williams in documentaire

Netflix onthult de officiële teaser trailer van 'ROBBIE WILLIAMS', een vierdelige documentaire over de meest succesvolle Britse soloartiest aller tijden, uitgebracht ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van zijn muziekcarričre.

De serie bestaat uit honderden uren aan persoonlijke en nooit eerder vertoonde beelden van de afgelopen 30 jaar. Het team, dat eerder verantwoordelijk was voor documentaires als 'Lewis Capaldi: How I’m Feeling Right Now' en 'AMY', kreeg exclusieve toegang tot Robbie. De documentaire 'ROBBIE WILLIAMS' schetst een intiem en persoonlijk portret van een muziekicoon en werpt zo een nieuw licht op de ware persoon achter de sensationele krantenkoppen.

'ROBBIE WILLIAMS' is binnenkort exclusief beschikbaar op Netflix.