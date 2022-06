Netflix start reality competitieserie: 'Squid Game: The Challenge'

Netflix brengt het wereldwijde fenomeen 'Squid Gam'e tot leven met de grootste reality competitieserie ooit, 'Squid Game: The Challenge'.

De serie, met de grootste cast en hoogste geldprijs in de geschiedenis van reality TV, brengt 456 échte spelers samen terwijl ze strijden voor een bedrag dat hun leven voorgoed zal veranderen: 4,56 miljoen dollar. Hun strategie, allianties en karakter worden tot het uiterste getest in een reeks van proeven - gebaseerd op de originele serie en aangevuld met nieuwe verrassende uitdagingen - waarin tegenstanders één voor één worden geëlimineerd. De inzet is hoog en niemand wil naar huis met lege handen.

'The Front Man' verwelkomt kandidaten van over de hele wereld. Engels spreken is wel een must. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden op SquidGameCasting.com.

''Squid Game' veroverde de wereld stormenderhand dankzij het meeslepende verhaal en iconische beeldmateriaal van regisseur Hwang. We zijn dankbaar dat hij ons steunt bij het tot leven brengen van zijn fictieve wereld in deze enorme competitie en dit sociale experiment', zegt Brandon Riegg, Netflix VP Unscripted & Documentary Series. 'Fans van de dramaserie staat een fascinerende en onvoorspelbare reis te wachten terwijl onze 456 echte deelnemers door de grootste competitieserie ooit navigeren, vol spanning en verrassende wendingen, met de hoogste geldprijs ooit aan het einde van de rit.'

De reality competitieserie bestaat uit 10 afleveringen en is een coproductie van Studio Lambert ('The Circle') en The Garden ('24 Hours in A&E'), een onderdeel van ITV Studios, en wordt gefilmd in het Verenigd Koninkrijk. Stephen Lambert, Tim Harcourt en Toni Ireland van Studio Lambert en John Hay, Nicola Hill en Nicola Brown van The Garden treden op als uitvoerende producenten.

Het scripted drama 'Squid Game' houdt het record als Netflix' populairste serie aller tijden, met meer dan 1,65 miljard kijkuren in de eerste 28 dagen na de première in september 2021.

Op 12 juni 2022 werd 'Squid Game' officieel verlengd voor een tweede seizoen en bevestigden Netflix en regisseur Hwang opnieuw te gaan samenwerken voor een geheel nieuwe speelronde.

Interesse om mee te spelen?

Nederlanders en Belgen kunnen zich ook aanmelden voor de serie mits zij Engels spreken. Voor meer informatie, check de social kanalen van Netflix Nederland & België of ga naar SquidGameCasting.com.