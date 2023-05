Netflix onthult trailer van film 'Oei, ik groei!'

Netflix toont de eerste beelden van de langverwachte film 'Oei, ik groei!', geïnspireerd op de gelijknamige bestseller.

Met een sterrencast bestaande uit onder meer Sallie Harmsen, Soy Kroon, Sarah Chronis, Louis Talpe, Katja Schuurman, Iliass Ojja, Yolanthe Cabau, Miljuschka Witzenhausen en Frederik Brom duiken we op hilarische en hartverwarmende wijze in de wereld van het ouderschap. In de film volgen we drie stellen die allemaal op hun eigen manier het beste proberen te maken van het ouderschap en alles wat daarbij komt kijken.

'Oei, ik groei!' is vanaf 9 juni exclusief te zien op Netflix.

Over 'Oei, ik groei!'

In de comedy 'Oei, ik groei!' maken we kennis met drie stellen. Allereerst ontmoeten we de succesvolle carrièretijger Anne (Sallie Harmsen), die na haar zwangerschapsverlof erachter komt dat het leven toch wel veel verandert met een baby. En dat maakt haar relatie met man Barry (Soy Kroon) niet bepaald makkelijker. Ze sluit zich aan bij de Mama voor Mama’s club, een sociëteit voor moeders die is opgericht door Kim (Katja Schuurman). Kim is getrouwd met Roos (Sarah Chronis) en samen voeden ze twee kinderen op die ze met behulp van hun goede vriend Kaj (Louis Talpe) hebben gekregen. Dat gaat alleen niet heel soepel. Ook Ilse (Yolanthe Cabau) en haar man Sabri (Ilias Ojja) hebben hun uitdagingen. Ze zitten een beetje in de knoop over hoe ze hun kindje gaan opvoeden terwijl ze beiden uit een andere cultuur komen. Dit zorgt voor frictie binnen hun relatie, vooral wanneer Sabri's moeder bij hen intrekt om te helpen.

Geregisseerd door: Appie Boudellah, Aram van de Rest

Geschreven door: Maikel Nijnuis, Appie Boudellah en Mustafa Boudellah

Geproduceerd door: AM Pictures

Cast: Anne (Sallie Harmsen), Barry (Soy Kroon), Roos (Sarah Chronis), Kaj (Louis Talpe), Kim (Katja Schuurman), Sabri (Iliass Ojja), Ilse (Yolanthe Cabau), Nina Zomers (Miljuschka Witzenhausen) en Dirk Jan (Frederik Brom).