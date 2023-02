Netflix onthult teaser trailer en releasedatum van 'Queen Charlotte: A Bridgerton Story'

Netflix en Shondaland hebben vandaag de releasedatum en gloednieuwe beelden van 'Queen Charlotte: A Bridgerton Story' onthuld. De langverwachte serie is vanaf 4 mei 2023 exclusief te zien op Netflix.

De onthulling was onderdeel van een wereldwijd event voor fans van de 'Bridgerton'-reeks.

Tijdens het event werd in een gesprek met de cast een tipje van de sluier opgelicht over wat we kunnen verwachten van de serie, hoe het verhaal zich verhoudt tot de 'Bridgerton'-reeks, de thema's die de personages aansnijden en hoe de acteurs inspiratie hebben opgedaan voor hun rollen. Bovendien werd bekend gemaakt dat Netflix dit voorjaar, in samenwerking met Shondaland en Fever, 'The Queen's Ball: A Bridgerton Experience' organiseert in New York City. De wachtlijst is nu open en gasten kunnen zich inschrijven om meer te weten komen over het bal.

Over 'Queen Charlotte: A Bridgerton Story'

Door de ogen van de machtige Queen Charlotte volgen we in deze Bridgerton prequel haar huwelijk als jonge koningin met koning George. Een huwelijk dat niet alleen een groot liefdesverhaal is, maar ook zorgt voor verschuivingen binnen de gemeenschap. Het is het begin van de huidige sociale elite, de wereld van de personages uit Bridgerton.

Cast: Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) en Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) zijn te zien als hun welbekende Bridgerton personages. India Amarteifio ('Line of Duty') speelt de jonge koningin Charlotte, Michelle Fairley ('Gangs of London') speelt prinses Augusta en Corey Mylchreest ('The Sandman') speelt de jonge koning George. De cast bestaat verder uit Arsema Thomas als de jonge Agatha Danbury, Sam Clemmett ('Harry Potter and the Cursed Child') als de jonge Brimsley, Freddie Dennis ('The Nevers') als Reynolds, Richard Cunningham ('The Witcher') als Lord Bute, Tunji Kasim ('Nancy Drew') als Adolphus, Rob Maloney ('Casualty') als de dokter, Cyril Nri ('Cucumber') als Lord Danbury en Hugh Sachs ('Bridgerton' seizoen 1 & 2) als de oudere Brimsley.

Format: limited series (6 afleveringen)

Showrunner, uitvoerend producent en scenarioschrijver: Shonda Rhimes

Regisseur en uitvoerend producent: Tom Verica

Uitvoerend producent: Betsy Beers

'Queen Charlotte: A Bridgerton Story' is vanaf 4 mei wereldwijd te zien op Netflix.