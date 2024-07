Netflix onthult teaser en releasedatum van 'KAOS' met Jeff Goldblum als Zeus

Foto: © Netflix 2024

Netflix deelt de releasedatum en officiële teaser van 'KAOS'. De serie, geschreven door BAFTA winnaar Charlie Covell ('The End of The F***ing World'), is een gedurfde, duister komische, eigentijdse kijk op de Griekse mythologie waar thema's als liefde, macht en het leven in de onderwereld worden verkend.