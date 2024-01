Maandag start de nieuwe zender HGTV

Dé nieuwe interieur- en lifestylezender HGTV (Home & Garden TV) komt naar Nederland en Vlaanderen en is vanaf maandag 15 januari 2024 te ontvangen.

Vanaf dan kunnen interieurfans en renovatieliefhebbers hun hart ophalen aan een programmering vol shows waar alles in én rondom het huis centraal staat. Van inrichten, stijlen, renoveren, kopen tot verkopen. HGTV laat de werelden zien van échte mensen met mijlpalen die zij willen behalen in hun interieur-, renovatie- of andere huisprojecten.

'My Lottery Dream Home', vanaf maandag 15 januari om 20.30 uur

Het zal je maar gebeuren dat je een kraslot koopt en ineens 5 miljoen dollar wint. Het overkwam Steve en Susie uit Californië die daarmee zomaar hun droom werkelijkheid zien worden om met pensioen te gaan op Hawaii en daar een riant huis te kopen.

In het nieuwe seizoen van 'My Lottery Dream Home' gaan ze samen met presentator en huizenexpert David Bromstad op zoek naar een huis rond de 1,3 miljoen dollar. David weet daarvoor drie prachtige huizen te vinden in Kona, het dure deel van Hawaii, die ze samen met hem gaan bekijken. Wordt het Hokaranda Way dat een prachtige tuin heeft voor hun honden of het hoger gelegen Humpback Harbor dat een prachtig uitzicht heeft over de zee? Of kiezen ze toch voor Pali Place, een compleet nieuw huizenproject dat dichter bij het strand ligt maar nog wel gebouwd moet worden? Ook andere gelukkige loterijwinnaars komen voorbij in dit even leuke als jaloersmakende programma. Zoals Mia en Mike die nog nooit een huis hadden kunnen kopen, maar met hun prijswinnende kraslot van 1 miljoen dollar eindelijk uit hun krappe woning kunnen. Van krassen naar verkassen!

'Unsellable Houses', vanaf maandag 15 januari om 21.30 uur

Met hun onorthodoxe aanpak weten makelaars Leslie en Lyndsay zelfs de meest onverkoopbare huizen voor een topprijs van de hand te doen. De gedreven tweelingzussen knappen eerst het huis op met hun eigen geld en hopen het huis dan met extra veel winst te verkopen. Een risico, omdat ze er soms wel tienduizenden dollars in investeren, maar ook een kans op een grotere marge voor de makelaars en de verkopende partij. Pure win-win als het lukt, of zoals de tweeling zelf zegt: twin-win. In het nieuwe seizoen van 'Unsellable Houses' pakken ze een huis aan dat al 5 maanden te koop staat voor een prijs van 550.000 dollar. Leslie en Lyndsay zien meteen waar het aan schort: het huis is amper te zien vanaf de straat, heeft een onaantrekkelijk exterieur en kan vanbinnen ook wel een aardige renovatie gebruiken. Als ze besluiten het huis flink aan te pakken, moet het dak eigenlijk ook maar meteen vervangen worden. Kosten noch moeite worden gespaard en het huis ziet er na afloop fantastisch uit. Met een nieuwe vraagprijs van maar liefst 650.000 hopen ze het huis nu wel te kunnen verkopen – en nog winst te maken.