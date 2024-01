Kijk vanaf woensdag naar 'Nate And Jeremiah Home Project' op HGTV

Designerduo Nate Berkus en Jeremiah Brent houden ervan om huizen zo te transformeren dat de identiteit van de bewoners behouden blijft.

In het nieuwe seizoen van 'Nate And Jeremiah Home Project' helpen ze weer een aantal gezinnen die niet meer weten hoe ze hun huis leefbaar kunnen maken. Het creatieve koppel gaat eerst in gesprek met de bewoners om te bepalen welke items in het huis absoluut behouden moeten blijven, zodat ze hen daardoor ook beter leren kennen.

Zo gaan ze in de eerste aflevering op bezoek bij een gezin met vier kinderen dat uit hun kleine huis in Cape Cod groeit. Toch willen ze niet weg omdat de woning hen zoveel mooie herinneringen heeft gebracht. Aan de hand van de waardevolle spullen leren Nate en Jeremiah hoe belangrijk het samenzijn in dit warme gezin is. Zoals de schilderijen van dochter Elly die ook de vitrinekast van oma mag beschilderen. Omdat uitbouwen niet in het budget past, weten ze de kelder om te toveren tot een heerlijke plek waar de kinderen kunnen spelen en de ouders kunnen chillen, terwijl ze ondertussen ook in de rest van het huis orde in de chaos brengen.

De blijdschap van het gezin als ze het resultaat zien, straalt ook af op Nate en Jeremiah. 'Deze familie is waarom we deze show maken', zeggen ze met een brok in hun keel.

'Nate And Jeremiah Home Project', vanaf woensdag 17 januari om 20.30 uur op HGTV.