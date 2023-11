Kijk naar 'The Garden: Commune or Cult' op Discovery

Vredelievende commune of gevaarlijke sekte? Toen de leefgemeenschap The Garden in 2020 in de openbaarheid trad met virale TikTok-filmpjes en daardoor veel nieuwe leden kreeg, kwamen ze in een negatief daglicht te staan.

Het zou een sektarische beweging zijn, volgens enkele geschrokken nieuwkomers, met gewelddadige bedreigingen. Niets van waar, zegt oprichter Patrick in de documentaireserie 'The Garden: Commune or Cult' die de beweging van dichtbij mag volgen. Hij richtte The Garden vijftien jaar geleden met een vriend op om juist vrij te leven in de natuur, zonder bemoeienissen van de maatschappij en zonder leider.

Ze wonen op een stuk land in Tennessee van ruim acht hectare dat helemaal zelfvoorzienend is en staan op het punt een tweede gemeenschap te starten in Missouri dat meer dan twee keer zo groot is. Dat ze nu opnieuw in de openbaarheid treden, vinden ze wel spannend, omdat ze niet weer verkeerd begrepen willen worden en bang zijn de CIA of FBI achter zich aan te krijgen. Maar ze willen ook graag hun boodschap overbrengen van hun kijk op de maatschappij en wat er zou moeten veranderen. Is dat dan toch niet een sekte? Prominent lid Tree moet erom lachen: 'Je bent geboren in een sekte, de hele maatschappij waarin je zit is een sekte.'

'The Garden: Commune or Cult', zondag 12 november om 21.30 uur op Discovery.