HISTORY Channel hoogtepunten voor oktober

'Sex: A Naughty History', een originele serie van HISTORY, volgt actrice, zangeres en presentatrice Amanda Holden en bestsellerauteur en historicus Dan Jones terwijl ze onderzoeken hoe , door de eeuwen heen, seksueel gedrag beschavingen heeft be´nvloed.

De serie maakt gebruik van archiefbeelden en drama-reconstructies - waaraan Amanda Holden en Dan Jones deelnemen - om de beste seksverhalen uit de geschiedenis te belichten.

Amanda en Dan ontmoeten ook experts in de geschiedenis van seks, waaronder sekshistorica Dr. Kate Lister, auteur van 'A Curious History of Sex', internationaal docent in Dominantie studies Anne O Nomis, auteur van 'The History Arts of the Dominatrix' en wijlen Jacqueline Gold CBE, algemeen directeur van Ann Summers, in haar allerlaatste televisie-interview.

VIKING QUEST: AMERICA

Nieuw & Exclusief | Op dinsdag vanaf 24 oktober om 21.25 uur

Deze serie vertelt het verhaal van een team Scandinavische avonturiers die het mysterieuze spoor van hun voorouders naar Canada en langs de oostkust van Amerika volgen. Met dit als rode draad kijken we naar nieuwe ontdekkingen en manieren om het Vikingtijdperk te interpreteren.

In 5 jaar tijd deed het team onderzoek, en ontwierpen en bouwden het grootste zeegaande Vikingschip in 1000 jaar om de wereldzeeën te bevaren. Deze serie volgt het project vanaf het ontwerp tot de eerste landing in Canada en voegt historische wetenschap toe aan elke fase van deze epische reis.

PAWN STARS

Nieuw & Exclusief | Op vrijdag vanaf 20 oktober om 22.20 uur

De HISTORY hitserie 'Pawn Stars' is terug met gloednieuwe afleveringen. De serie geeft de kijker een uniek kijkje achter de deuren van een pandjeshuis in Las Vegas, waar de familie Harrison samen het bedrijf runt, met ruzie en saamhorigheid bij iedere stap.

Deze familie leeft en ademt het pandjeswezen. Met hun scherpe blik bepalen ze zorgvuldig de waarde van de voorwerpen die hun kleurrijke klanten binnenbrengen, voorwerpen variërend van obscuur tot echt antiek. Zij bepalen wat echt is en wat nep en hebben vaak verrassende antwoorden op de vragen die iedereen bezighoudt: 'Wat is het verhaal erachter?' en 'Wat is het waard?'.