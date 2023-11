'High Speed Chase' vanaf woensdag te zien op Discovery

Hoe ver moet je als politie gaan om criminelen te achtervolgen die er op hoge snelheid vandoor gaan? De nieuwe serie 'High Speed Chase' laat zien welke afwegingen en tactieken worden ingezet zonder de overige weggebruikers in gevaar te brengen.

Het begint met een extreme situatie waarbij een chauffeur op hol slaat met zijn grote vrachtwagen waarbij hij zijn vrouw als gijzelaar houdt en bedreigt met een mes en vuurwapen. Terwijl hij gevaarlijk over de snelweg scheurt, moet de politie een veilig plan bedenken om deze maniak tot stoppen te dwingen.

Andere schokkende situaties die voorbijkomen in deze serie zijn de kaping van een schoolbus vol kinderen, een gestolen auto die met 200 kilometer per uur door een stad rijdt – en daarbij een politieagent aanrijdt – en een op de vlucht geslagen auto met een boottrailer vol munitie. Terwijl de kogels over de snelweg vliegen, moet de politie er alles aan doen om deze criminelen te stoppen. Naast deze dramatische achtervolgingen toont het programma ook de politieauto van de toekomst, die is ontworpen om criminelen succesvol – en veilig – te vangen en legt het uit wat er metabolisch gebeurt met mensen in een gesimuleerde achtervolging. Hoe bijvoorbeeld hun bloeddruk en adrenalineniveaus hun besluitvormingsvermogen beïnvloeden.

'High Speed Chase', vanaf woensdag 8 november om 21.30 uur op Discovery.