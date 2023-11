'Gold Divers' vanaf maandag bij Discovery

Een nieuwe industriŽle revolutie is aan de gang bij 'Gold Divers'. Met nieuwe ontwerpen, onconventionele technieken en nooit eerder vertoonde baggermachines probeert elke goudzoeker in Nome de concurrentie dit seizoen te slim af te zijn en meer goud uit het water te halen dan ooit tevoren.

Shawn Pomrenke liep altijd al voor op de rest met zijn innovatieve boten, maar kampt nu juist bij de start met technische mankementen aan zijn Myrtle Irene. Vernon Adkinson probeert het dit jaar met een onbemand vaartuig dat hij bestuurt vanaf iets wat eruitziet als een drijvende schoolbus. Chris Kelly wil ook met een onderwaterrobot aan de slag, maar zoekt nog geld om zijn project af te ronden.

Geld is ook een risicofactor voor Zeke Tenhoff. De mad scientist heeft in zijn leven al heel wat opvallende machines gebouwd en heeft nu zijn hoop gevestigd op een baggermachine met de allergrootste zuiginstallatie van Nome. Kosten: een half miljoen dollar. De druk is dus hoog voor hem om voldoende goud uit het water te halen. En dan is er nog en Chris McCully die als jongste kapitein zijn zinnen gezet heeft op een lucratief seizoen, net als ‘gouden ouwe’ Emily Riedel. Welke innovatieve kapitein wordt dit jaar de captain of industry en duikt naar het meeste goud?

'Gold Divers', vanaf maandag 6 november om 21.30 uur op Discovery.