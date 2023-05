Documentaire 'Introducing, Selma Blair' op TLC

In de aangrijpende documentaire 'Introducing, Selma Blair' volgt filmmaker Rachel Fleit een jaar lang het leven van actrice Selma Blair nadat ze gediagnosticeerd is met de auto-immuunziekte Multiple Sclerose (MS).

Het is een zeer persoonlijk verhaal waarin de kijker Blair van dichtbij ziet tijdens de zowel vrolijke als de moeilijke momenten, terwijl ze worstelt met de ziekte en zich voorbereidt op een risicovolle stamceltransplantatie. Het is ook een verhaal over veerkracht en over de worsteling met diepgewortelde mythes over schoonheid en de collectieve angst rond invaliditeit en sterfelijkheid. Met haar innerlijke kracht en humor gaat ze de strijd aan voor acceptatie van de ziekte en de lange zware weg naar herstel.

'Mijn band met Selma was er meteen vanaf het begin. Vanaf ons allereerste FaceTime-gesprek zag ik meteen wie ze was: ontwapenend, charmant, rauw, echt en waar', aldus regisseur Rachel Fleit. 'Vanaf het begin wilde ik dit verhaal vertellen over een andere manier van in de wereld staan. Ik voel me vereerd dat Selma mij vertrouwde om haar verhaal te vertellen.'

