Dit zijn de highlights van HBO Max in augustus

HBO Max zet de zomer verder in met het derde seizoen van 'Industry', met Kit Harington als nieuwe castlid, de langverwachte nieuwe Braziliaanse dramaserie 'City of God: The Fight Rages On', de anime-serie 'Rick and Morty: The Anime' en een gloednieuw seizoen van 'Eating With My Ex: Going Dutch'.

Maar er zijn ook uitzonderlijke documentaires zoals 'Chimp Crazy' en 'Elizabeth Taylor: The Lost Tapes' en HBO Max is de enige plek waar álles te zien is van de Olympische Spelen: van klassiekers tot de nieuwste urban sporten en spectaculair (jong) talent - er is voor ieder wat wils!

INDUSTRY SEIZOEN 3 - vanaf 12 augustus

Terwijl Pierpoint naar de toekomst kijkt en een grote gok waagt met ethisch beleggen, bevinden Yasmin (Marisa Abela), Robert (Harry Lawtey) en Eric (Ken Leung) zich midden in de opvallende beursgang van Lumi: een groen technologie-energiebedrijf onder leiding van Sir Henry Muck (Kit Harington). Het verhaal van Lumi reikt tot aan de top van de financiële wereld, de media en de overheid. Sinds ze Pierpoint heeft verlaten, wil Harper (Myha’la) graag terugkeren naar de verslavende sensatie van de financiële wereld en vindt ze een onverwachte partner in FutureDawns portefeuillemanager Petra Koenig (Sarah Goldberg).

CITY OF GOD: THE FIGHT RAGES ON - vanaf 26 augustus

De zesdelige HBO Original-serie speelt zich af twee decennia na de gebeurtenissen van de internationaal bekroonde film 'City of God' van Fernando Meirelles. We zien de terugkeer van memorabele personages zoals Rocket (Wilson), Berenice, Bradock, Cinthia, Barbantinho en Melonhead, evenals nieuwe gezichten die het vervolg van dit verhaal tot leven zullen brengen, waaronder Jerusa, Lígia en Genivaldo Curió.

RICK AND MORTY : THE ANIME SEIZOEN 1 - vanaf 16 augustus

In deze anime-serie van 10 afleveringen bevindt Rick zich ontspannen in een pseudowereld tussen multiuniversums, helpt Summer Space Beth in de strijd tegen de kwaadaardige Galactic Federation en wordt Morty verliefd op een mysterieus meisje dat toevallig een tijdloos wezen blijkt te zijn.

EATING WITH MY EX: GOING DUTCH - vanaf 16 augustus

'Eating With My Ex: Going Dutch' is terug met een gloednieuw seizoen! Ook dit keer zorgt ‘het laatste avondmaal’ tussen twee exen weer voor mega awkward en zeer cringe-worthy momenten. De meeste mensen moeten er dan ook niet aan denken! Een drie-gangen diner met je ex waar óók nog eens bij elke gang een héle ongemakkelijke vraag wordt voorgeschoteld... Verhelderend kan het daarentegen wel zijn en wie weet wat er weer opbloeit! In dit nieuwe seizoen wagen onder andere Benjamin & Joshua ('Winter Vol Liefde'), Michella & Louisa ('Echte Meisjes In De Jungle') en de Vlaamse Dylan & Michelle ('Ex On The Beach') zich een sprong in het diepe en gaan dineren mét hun ex-lover/friend.

CHIMP CRAZY - vanaf 19 augustus

Voormalig verpleegster en nu handelaar in exotische dieren, Tonia Haddix, noemt zichzelf de 'Dolly Parton van de chimpansees' en brengt haar dagen door met het verzorgen van dieren in gevangenschap. Haar grenzeloze liefde voor één chimpansee in het bijzonder ontaardt echter in een wild kat-en-muisspel met autoriteiten en een dierenrechtengroep. Door Tonia's en andere 'chimpanseemoeder'-ervaringen onthult deze docu de unieke banden die ontstaan ​​tussen eigenaren en hun zeer intelligente mensapenhuisdieren. De serie legt de risico's bloot die mensen nemen wanneer ze proberen deze dieren op te voeden als leden van hun gezin, evenals de risico's voor het welzijn van de dieren zelf.

ELIZABETH TAYLOR : THE LOST TAPES - vanaf 4 augustus

Deze documentairefilm laat Elizabeth Taylor zelf haar verhaal vertellen en nodigt de kijker uit om niet alleen een superster uit de Golden Age van Hollywood te herontdekken, maar ook een complexe vrouw die haar levenslange roem, persoonlijke identiteit en publieke belangstelling navigeerde op wereldniveau vanaf haar vroege kinderjaren. Door onlangs teruggevonden interviews met Taylor te combineren met ongekende toegang tot haar persoonlijke archief, onthult de film het complexe innerlijke leven en de kwetsbaarheid van de Hollywoodlegende, terwijl de kijker ook wordt uitgedaagd om haar prestaties en haar nalatenschap opnieuw te contextualiseren.

OLYMPISCHE SPELEN PARIJS 2024 - ​ tot en met 11 augustus

De Olympische Spelen zijn te zien vanaf vrijdag 26 juli t/m zondag 11 augustus. HBO Max is tijdens de Olympische Spelen de enige plek waar fans álle momenten live en on-demand kunnen bekijken, inclusief alle 329 medaille-evenementen, de openings- en sluitingsceremonies in HDR en met multi-feed audio waarmee gebruikers tot 20 talen kunnen selecteren. Zo kunnen gebruikers hun eigen olympische ervaring op meerdere schermen samenstellen. Alle 32 olympische sporten krijgen een speciale pagina en gebruikers kunnen specifieke evenementen toevoegen aan hun eigen HBO Max kijklijst. Met de handige gouden medaille-meldingen worden gebruikers geïnformeerd over naderende, niet te missen momenten.

1 AUGUSTUS

OLYMPISCHE SPELEN PARIJS 2024 tot 11 augustus ​

​DE DEVENTERMOORDZAAK: A FAKING IT SPECIAL - Special

​FRANK MASMEIJER: A FAKING IT SPECIAL -Special

​ROY DONDERS: ALTIJD WAT BIJZONDERS - Seizoen 1

2 AUGUSTUS

NAKED ATTRACTION UK - Seizoen 6

4 AUGUSTUS

ELIZABETH TAYLOR : THE LOST TAPES - Documentairefilm

8 AUGUSTUS

DIVIDED YOUTH (AKA. DA PONTE PRA LA) - Seizoen 1

​TAKEN TOGETHER: WHO KILLED LYRIC AND ELIZABETH? - Seizoen 1

​THE ACCIDENTAL INFLUENCER - Seizoen 1

​THE BLACK WIDOWER: THE SIX WIVES OF THOMAS RANDOLPH ​ - Seizoen 1

12 AUGUSTUS

INDUSTRY – Seizoen 3

16 AUGUSTUS

RICK AND MORTY : THE ANIME - Animatiereeks ​

​EATING WITH MY EX: GOING DUTCH - Reality reeks

19 AUGUSTUS

CHIMP CRAZY - Docureeks

20 AUGUSTUS

SIX IS NOT A CROWD (AKA. FELICES LOS SEIS (TE PARA SEIS)) - Seizoen 1

20 AUGUSTUS

BEAT THE MEAT WITH CHEF CHARITY MORGAN (AKA Unbelievably Vegan with Chef Charity) - Film

26 AUGUSTUS

CITY OF GOD: THE FIGHT RAGES ON - Serie

​ANDREW TATE: ICON OR TOXIC? A FAKING IT SPECIAL - Special

28 AUGUSTUS

KIDNAPPING AT THE APPLE STORE - Seizoen 1