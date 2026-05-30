'3 op Reis: De Reis van je Leven' trekt verder doorheen de wereld

Seb is tijdens zijn fietstocht van Nederland naar India aangekomen in Irak en reist verder richting Georgië. In de hoofdstad Tbilisi ontmoet hij twee Nederlandse vrienden.

Joël is op dag 47 van haar longboardreis van Soest naar Porto en reist van het Franse Hossegor naar San Sebastián. Jolisa vertrekt vanuit Phnom Penh richting Laos, bezoekt een dorp bij Udong en hoopt met haar tuktuk de grens over te komen. Nathalie en Sadat krijgen pech bij Nairobi, maar zetten hun reis voort en bezoeken het eiland Lamu voor de Keniaanse kust.

'3 op Reis: De reis van je leven', zondag 31 mei om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.