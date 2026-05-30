Nieuwe aangrijpende verhalen in 'Over Mijn Lijk'

Foto: © Mediawan Skyhigh/BNNVARA 2026

Voor Madelief (26) is de dag van haar 'uitvaart bij leven' aangebroken. Haar dierbaren spreken haar toe nu het einde dichterbij komt. In Venray sluit Tim aan bij het carnavalsontbijt met de vrienden en familie van Tycho (24).

Voor het eerst vieren ze carnaval zonder hem, maar juist daarom houden ze de traditie in ere. Loraine (27) doet mee aan een internationale powerliftwedstrijd. Ondanks haar ziekte heeft ze keihard getraind om weer topfit te zijn. Marit (24) voelt dat haar laatste fase is aangebroken en gebruikt haar energie om samen met Tim nog één wens van haar bucketlist te vervullen: gehaktbrood maken.

'Over Mijn Lijk', zondag 31 mei om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 1.

