Dit zie je in oktober op Disney+

MARVEL STUDIOS’ LOKI S2

Originele serie

Het tweede seizoen van Marvel Studios' 'Loki' gaat verder na de schokkende seizoensfinale waarin Loki zich bevindt in een strijd voor de ziel van de Time Variance Authority. Samen met Mobius, Hunter B-15 en een team van nieuwe en terugkerende personages navigeert Loki door een steeds uitbreidend en gevaarlijker multiversum op zoek naar Sylvie, Rechter Renslayer, Miss Minutes en de waarheid over wat het betekent om vrije wil en een glorieuze bestemming te hebben.

6 oktober

Wekelijks een nieuwe aflevering

FX’S DEAR MAMA

Originele serie

Van de bekroonde regisseur Allen Hughes komt 'FX's Dear Mama', een diep persoonlijke vijfdelige documentaireserie die de conventies van traditionele documentaires trotseert om een verhelderend verhaal over moeder en zoon te delen, Afeni en Tupac Shakur. Hun verhaal laat de mogelijkheden en tegenstrijdigheden zien binnen de Verenigde Staten in een tijd van revolutie tot aan het hoogtepunt van de hiphopcultuur.

1 oktober

Alle afleveringen beschikbaar

HAUNTED MANSION

'Haunted Mansion' is geïnspireerd op de klassieke pretparkattractie en vertelt het verhaal van Gabbie (Rosario Dawson), een alleenstaande moeder, die ontdekt dat het huis dat zij en haar zoon delen wordt geteisterd door vervelende geesten. In de hoop de huiselijke rust te herstellen roept Gabbie de hulp in van een bont gezelschap van zogenaamde spirituele experts om het huis te bevrijden van de bovennatuurlijke bewoners. Een film vol actie, avontuur en komedie met een sterrencast waaronder LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Daniel Levy, Jamie Lee Curtis en Jared Leto. 'Haunted Mansion' werd geschreven door Katie Dippold en geregisseerd door Justin Simien. De producenten van de film zijn Dan Lin en Jonathan Eirich, met Nick Reynolds en Tom Peitzman als uitvoerende producenten.

4 oktober

THE SIMPSONS S34



'The Simpsons', de langstlopende primetime-animatieserie in de televisiegeschiedenis, is al sinds 1989 razend populair. De serie is een van de meest baanbrekende en innovatieve entertainmentfranchises gebleven en over de hele wereld bekend. Homer, Marge, Bart, Lisa en Maggie zijn tv-iconen die iedereen meteen herkent. In de eerste aflevering probeert Homer wanhopig te bewijzen dat hij niet dom is en doet hij een poging de zaak van de uit de dierentuin vermiste schildpad op te lossen. Seizoen 34 bevat ook een dubbele dosis 'Treehouse of Horror'-afleveringen, wat meteen ook de allereerste keer is dat er twee afleveringen geheel aan het 'Treehouse'-fenomeen gewijd zijn in één Halloween. Een van de twee 'Treehouse of Horror'-afleveringen is een parodie op 'It', met Krusty de Clown als Pennywise, het kwaadaardige clownpersonage.

11 oktober

Exclusief te streamen op Disney+

GOOSEBUMPS

Originele serie

Geïnspireerd door de bestsellerserie van R.L. Stine volgt 'Goosebumps' een groep middelbare scholieren in het stadje Port Lawrence terwijl ze duistere geheimen ontdekken die verband houden met het tragische overlijden van een tienerjongen, Harold Biddle, drie decennia eerder. Na een Halloween-feestje in het oude Biddle-huis, komen ze terecht in een nieuwe spookachtige realiteit waarin ze moeten samenwerken om het stadje te redden, terwijl ze gaandeweg nieuwe dingen over elkaar en hun ouders ontdekken.

13 oktober

Wekelijks een nieuwe aflevering

COLEEN ROONEY: THE REAL WAGATHA STORY

Driedelige originele serie

Het was het socialemediaschandaal dat het land in zijn greep hield en een rechtszaak bij het hof van justitie voortbracht. Britse beroemdheid Coleen Rooney's private Instagram-verhalen over haar en haar familie worden zonder haar medeweten gelekt naar een krant. Maar Coleen zal er alles aan doen om de schuldige te vinden.

Oktober

Alle afleveringen beschikbaar

FX’S WELCOME TO WREXHAM S2

Originele serie

Rob McElhenney en Ryan Reynolds besturen de op twee na oudste professionele voetbalclub ter wereld. 'Welcome to Wrexham' volgt de dromen en problemen van Wrexham, een arbeidersstadje in Noord-Wales, waar twee Hollywoodsterren de toekomst van het historische team in goede banen proberen te leiden. Toegewijde supporters dromen van een terugkeer naar glorie, terwijl ze zich schrap zetten voor de uitdagingen die de bekendheid met zich meebrengt voor de gemeenschap.

25 oktober

Wekelijks twee nieuwe afleveringen

GRIEZELSERIES, -FILMS EN -SPECIALS!

GRIEZELSERIES, -FILMS EN -SPECIALS!

Deze herfst nodigt Disney+ kijkers van alle leeftijden uit om de griezelige Halloweencollectie vol films, tv-shows en specials op de service te beleven. Op Disney+ vind je in oktober een heksenketel aan nieuwe verhalen, nostalgische Halloweenklassiekers en originele griezelige avonturen, met voor elk gezinslid wel iets om te streamen.

