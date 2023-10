Dit is het aanbod van Crime+Investigation voor oktober

'#DEAD2ME' verkent de relaties van tien Britse stellen in ons digitale tijdperk. Hoewel deze relaties veelbelovend begonnen, namen ze allemaal een tragische wending.

Een lopend commentaar door hun digitale dialoog en postings onthult hoe en waarom. Deze schokkende verslagen zijn gebaseerd op intieme interviews met vrienden en familie die deze tragische gebeurtenissen zagen gebeuren - maar ze niet konden voorkomen - ook met rechercheurs, psychologen en digitale experts.

'#Dead2Me'

Op maandag vanaf 9 oktober om 22.00 uur

'Imperfect Murder'

Ma t/m vrij vanaf 16 oktober om 21.00 uur

Bij onopgeloste moordzaken blijven de dierbaren van de slachtoffers achter met vele onbeantwoorde vragen, terwijl de moordenaars in de veronderstelling leven dat ze weg zijn gekomen met moord. Of het nu te wijten is aan slecht speurwerk, gebrek aan bewijs of wetenschap die niet snel genoeg evolueert, de slachtoffers eisen gerechtigheid. Om hun verhalen te vertellen, richt deze waargebeurde misdaadserie zich op het heropenen van deze cold cases door middel van politiedossiers, experts en materiële getuigen om ervoor te zorgen dat de moordenaars eindelijk voor het gerecht worden gebracht.

'Murdertown'

Ma t/m vrij vanaf 2 oktober om 12.50 uur

'Murdertown' is een close-up onderzoek naar de impact van een moord op 10 gemeenschappen in het VK in regio's die zelden in beeld worden gebracht op tv. De Engelse acteur en presentatrice Katherine Kelly neemt het publiek mee op reis naar de plaatsen waar de moorden plaatsvonden en helpt de kijker om deze moordzaken te reconstrueren. 'Murdertown' bevat indrukwekkende en ontroerende bijdragen van vrienden, familie, journalisten en politieagenten die de tragedie hebben meegemaakt, waardoor een nieuw licht wordt geworpen op de verhalen die een hele gemeente hebben beroerd.