Dit heeft Hayu in november in petto

'The Real Housewives of Miami' is terug op Hayu en de spanning op South Beach is intenser dan ooit. Dit seizoen zorgen schokkende onthullingen over gezondheid en relaties dat sommige vriendschappen hechter worden, terwijl anderen juist verslechteren.

In seizoen 6 keren housewives Guerdy Abraira, Lisa Hochstein, Julia Lemigova, Dr. Nicole Martin, Alexia Nepola en Larsa Pippen, evenals vrienden Kiki Barth, Adriana de Moura en Marysol Patton terug.

'The Real Housewives of Miami'

Seizoen 6, vanaf donderdag 2 november

'The Real Housewives of Potomac'

Seizoen 8, vanaf maandag 6 november



In seizoen 8 van 'The Real Housewives of Potomac' is er sprake van een nieuwe dynamiek en verschillende vibes. De housewives Gizelle Bryant, Karen Huger, Ashley Darby, Robyn Dixon, Candiace Dillard Bassett, Wendy Osefo en Mia Thornton zijn in dit seizoen weer te zien.

Daarnaast is er een nieuwe housewive in Potomac die de titel van de grande dame op wil eisen. Nneka Ihim is een first-generation Nigeriaans-Amerikaanse, een succesvolle advocaat en dochter van een arts. Ze is onlangs getrouwd met een arts en bezit meerdere huizen, waaronder een nieuw miljoenenhuis in het hart van Potomac. Charisse Jackson Jordan keert terug als vriend van de cast, samen met nieuwe vriend Keiarna Stewart.

'Married To Medicine'

Seizoen 10, anaf maandag 6 november

De vrouwen van 'Married to Medicine' zijn terug voor seizoen 10. De dames maken een frisse start dit seizoen, met een nieuwe dynamiek in hun vriendschap en ze begraven oude rivaliteiten.

Dr. Jacqueline Walters, Dr. Simone Whitmore, Dr. Heavenly Kimes, Toya Bush Harris en Quad Webb keren terug dit seizoen. Phaedra Parks, Esq., sluit zich aan bij de cast en is klaar om haar geneeskundige stempel te zetten met een holistisch wellnesscentrum. Nieuwkomer Lateasha Lunceford is de aanstaande vrouw van Dr. Gregory Lunceford. Zal hun leeftijdsverschil van 20 jaar hun trouwplannen, babypraat en dromen in de weg staan? Dr. Alicia Egolum, een tandarts en vriendin van Dr. Heavenly, is er klaar voor een carrièreswitch te maken naar fulltime moederschap.

'BravoCon Live with Andy Cohen'

Vanaf dinsdag 7 november

Hayu brengt BravoCon naar het scherm met vijf speciale 'BravoCon Live with Andy Cohen' afleveringen. De afleveringen worden vanaf dinsdag 7 november dagelijks gestreamd. De speciale afleveringen omvatten 'The Bravos' - een avond vol glitter en glamour ter ere van Bravo’s meest iconische sterren met onvergetelijke awards - 'Dynamic Duos', 'Bravo’s Showgirls', 'The Reading Room' en 'Charming House Rules'.