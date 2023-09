Disney+ lanceert tweede seizoen van 'Launchpad'

Disney+ presenteert het tweede seizoen van Disney's 'Launchpad', een verzameling van zes kortfilms van ondervertegenwoordigde filmmakers die met hun unieke stemmen verhalen op een nieuwe manier brengen.

Het tweede seizoen van Disney's 'Launchpad' is een verzameling van live-action kortfilms van een nieuwe generatie dynamische filmmakers. In dit seizoen komen zes schrijvers, vijf regisseurs en een schrijver-regisseur van ondervertegenwoordigde achtergronden aan bod die de kans kregen om hun perspectieven en creatieve visies te delen. Voortbouwend op het doel van Disney's eerste seizoen van 'Launchpad', dat bestond uit het diversifiëren van de soorten verhalen die worden verteld door toegang te geven aan diegenen die dit historisch gezien niet hadden, worden in het tweede seizoen van 'Launchpad' zes nieuwe shorts voorgesteld die gebaseerd zijn op het thema 'verbinding'.

Sr. Manager en Producer van Disney 'Launchpad' Phillip Domfeh verklaarde: 'De filmmakers van Disney 'Launchpad' seizoen twee hebben hun verhalen naar nieuwe hoogten gebracht door zes fantasierijke en inspirerende verhalen voor Disney+ te ontwikkelen.'

Mahin Ibrahim, directeur van RISE Creative Talent Pathways en uitvoerend producent, voegt hieraan toe: 'We kunnen niet wachten om de ongelooflijk getalenteerde schrijvers, regisseurs, producenten, cast en crew de kans te geven hun creatieve passie en uitmuntende vakmanschap te laten zien.'

Panavision leverde opnieuw de camera- en lenspakketten voor de zes originele shorts, en Light Iron, de postproductiedivisie van Panavision, leverde dailies, final color en nabewerking voor het volledige tweede seizoen. 'Panavision en Light Iron zijn er trots op dat ze de ongelooflijk getalenteerde filmmakers van het tweede seizoen van het Launchpad-programma kunnen ondersteunen', zegt Kim Snyder, President en CEO van Panavision. 'We zijn gepassioneerd over het versterken van de positie van verhalenvertellers uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen door hen toegang te verlenen tot de tools en expertise die hun creatieve visies kunnen ondersteunen tijdens de productie en nabewerking.'

Dit zijn de kortfilms van het tweede seizoen:

'Beautiful, FL'

Regisseur: Gabriela Ortega

Schrijvers: Joel Perez, Adrian Ferbeyre

Cast: Dariana Alvarez, Lynette Coll, Eileen Galindo, Logan 'Meatball Queen' Jennings, Wendi McLendon-Covey

'Black Belts'

Regisseur: Spencer Glover

Screenplay: Xavier Stiles, Spencer Glover

Verhaal van: Xavier Stiles

Cast: Seth Carr, Tremayne Norris, Honey Robinson, Godderick Alucard, Smokey Campbell, Anthea Neri Best

'The Ghost'

Regisseur: Erica Eng

Schrijver: Kevin Jihyek Park

Cast: Hana Marie Kim, Andie Ju, Sook Hyung Yang, Eddie Shin, Ayvah Jordan Vasquez, Tania Verafield

'Maxine'

Regisseur/Schrijver: Niki Ang

Cast: Margaret Cho, Elaine Young, Isabella Day, Kelvin Han Yee, Celeste Den, Nicole Jia

'Project CC'

Regisseur: Cashmere Jasmine

Schrijver: Jasmine Johnson

Cast: Jessica Mikayla, A’lasia Simone, Jordyn Curet, Shelley Meche’tte, Rhomeyn Johnson

'The Roof'

Regisseur: Alexander Bocchieri

Schrijver: W.A.W. Parker

Cast: Phoenix Wilson, Wes Studi, DeLanna Studi, L. Frank Manriquez, Landa Lakes, John M. Sneezy

Het tweede seizoen van Disney’s 'Launchpad' is vanaf 29 september exclusief bij Disney+ te streamen.