Disney+ is de ultieme thuisbasis voor Halloween

In oktober komen enkele langverwachte premières naar Disney+, waaronder 'Goosebumps', 'Haunted Mansion' en 'The Boogeyman'. Met daarbovenop een uitgebreide bibliotheek vol familiefavorieten en griezelhighlights.

Deze herfst nodigt Disney+ kijkers van alle leeftijden uit om de griezelige Halloweencollectie vol films, tv-shows en specials op de service te beleven. Op Disney+ vind je in oktober een heksenketel aan nieuwe verhalen, nostalgische Halloweenklassiekers en originele griezelige avonturen, met voor elk gezinslid wel iets om te streamen.

Zo komt er een hele reeks gloednieuwe series aan ter ere van Halloween, waaronder 'Goosebumps', een spannende nieuwe serie geïnspireerd op de bestsellers van R.L. Stine. Daarnaast verschijnt ook 'Appendage' met Emily Hampshire in de hoofdrol, en het vierde seizoen van FX’s 'What We Do in the Shadows'.

In oktober gaan er ook verschillende nieuwe films in première, waaronder 'The Boogeyman' (11 oktober), gebaseerd op het korte verhaal van de veelgeprezen horrorschrijver Stephen King. En ook 'Haunted Mansion' (4 oktober), rechtstreeks uit de bioscoop, geïnspireerd op de attractie uit de Disney-parken.

De Halloweencollectie op Disney+ biedt ook tijdloze Halloweenklassiekers met het dertigjarig jubileum van 'Hocus Pocus' en 'The Nightmare Before Christmas' en het vijfentwintigjarig jubileum van 'Halloweentown'.

Nieuwe films, series en specials

'Appendage' (18 oktober) - Het gaat met Hannah (Hadley Robinson), een jonge modeontwerpster, op het eerste gezicht goed, maar ze worstelt in het geheim met een slopende twijfel aan zichzelf. Al snel beginnen deze verborgen gevoelens Hannah lichamelijk ziek te maken en uit te groeien tot een woeste groei op haar lichaam: The Appendage. Terwijl Hannahs gezondheid achteruitgaat, begint The Appendage haar angsten te voeden: haar vermeende gebrek aan talent op het werk, haar verslechterende relatie met haar vriend en beste vriendin, en het gebrek aan liefde en begrip van haar ouders. Op haar breekpunt doet Hannah een schokkende ontdekking: er zijn anderen zoals zij.

'Goosebumps' (13 oktober) – Geïnspireerd op de bestsellerserie van R.L. Stine volgt 'Goosebumps' een groep van vijf middelbare scholieren die op een duistere en vreemde reis gaan om het tragische overlijden van een tiener genaamd Harold Biddle te onderzoeken - terwijl ze ook duistere geheimen uit het verleden van hun ouders ontdekken.

'Haunted Mansion' (4 oktober) - 'Haunted Mansion' is geïnspireerd op de klassieke pretparkattractie en gaat over een vrouw en haar zoon die een bont gezelschap van zogenaamde spirituele experts inschakelen om hun huis te bevrijden van bovennatuurlijke krakers.

'The Boogeyman' (11 oktober) – 'The Boogeyman' is een horrorthriller van bestsellerauteur Stephen King. Middelbare schoolstudente Sadie Harper en haar jongere zus Sawyer proberen de recente dood van hun moeder te verwerken. Ze krijgen hierbij echter weinig steun van hun vader, Will, een therapeut die met zijn eigen leed kampt. Wanneer een wanhopige patiënt onverwacht bij hen thuis opduikt op zoek naar hulp, laat hij een angstaanjagende bovennatuurlijke entiteit achter die aast op gezinnen en zich voedt met het lijden van zijn slachtoffers.

FX’s 'What We Do in the Shadows' S4 (25 oktober) – Dit zijn de nachtelijke avonturen van de vampieren Nandor, Laszlo, Nadja en Colin Robinson als ze hun weg proberen te vinden in de moderne wereld van Staten Island met de hulp van hun menselijke demon Guillermo. De vampieren keren terug naar Staten Island en treffen daar hun herenhuis aan, dat op instorten staat, maar ze hebben geen geld om het op te knappen.

Marvel Studios' 'Werewolf by Night in Colour' (October 20) - Op een donkere en sombere nacht duikt een geheime kliek van monsterjagers op uit de schaduw en verzamelt zich na de dood van hun leider bij de onheilspellende Bloodstone Temple. In een vreemde en macabere herdenking van de leider, worden de aanwezigen in een mysterieuze en dodelijke wedstrijd om een krachtig relikwie gedwongen. Een jacht die hen uiteindelijk oog in oog zal brengen met een gevaarlijk monster.

Familiefavorieten

'Descendants' – Mal, Evie, Carlos en Jay, de kinderen van Disney’s meest beruchte schurken, krijgen de kans op verlossing in het magische koninkrijk Auradon.

'Halloweentown' – Dit komische avontuur volgt Marnie en haar jongere broers en zussen die met hun vervreemde oma, een goede heks (Debbie Reynolds), terugkeren naar haar huis in Halloweentown, waar heksen, vampiers en dergelijke een heel normaal leven leiden.

'Hocus Pocus' – Er staat je een duivelse tijd te wachten wanneer drie buitenissig wilde heksen terugkeren uit het 17e-eeuwse Salem nadat ze per ongeluk zijn opgeroepen door nietsvermoedende grappenmakers!

'Maleficent' – Angelina Jolie schittert in het nooit eerder vertelde verhaal van Disneys meest iconische schurk uit de klassieker Doornroosje. Maleficent zint op wraak en vervloekt het pasgeboren kind van de koning, Aurora. Maar dan komt ze erachter dat zij weleens de sleutel kan zijn tot vrede in het rijk.

'Muppets Haunted Mansion' – De wereldberoemde waaghals The Great Gonzo gaat de grootste uitdaging van zijn leven aan door de nacht door te brengen in de engste plek op aarde - de Haunted Mansion. Samen met zijn vriend Pepé the King Prawn komen Kermit en de hele Muppetsbende weer samen in deze muzikale komedie, die schitteren als de geliefde grijnzende spoken van de Haunted Mansion in dit met sterren overladen, angstaanjagend grappige Muppetsavontuur.

'Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas' – Pompoenkoning Jack Skellington heeft genoeg van zijn oude schrik-en-schreeuwroutine en verlangt ernaar om de vreugde van Kerstmis te verspreiden. Maar zijn missie brengt de Kerstman in gevaar en bezorgt alle jongens en meisjes nachtmerries.

'Twitches' – De betoverende boekenreeks komt tot leven in de Disney Channel Original Film Twitches. Supersterren en tweeling Tia en Tamera Mowry schitteren als de twee 'twitches', tweelingheksen die bij de geboorte gescheiden werden. Op hun 21e verjaardag ontdekken Alex (Tia) en Camryn (Tamera) dat hun ongewone krachten twee keer zo sterk zijn als ze samenwerken.

'Barbarian', stream nu op Disney+

Films

'28 Weeks Later' – Dit vervolg op de originele horror-thriller begint zes maanden nadat het leger Groot-Brittannië veilig heeft verklaard voor het woedevirus, maar al snel begint een angstaanjagende nieuwe nachtmerrie.

'Barbarian' – Een jonge vrouw komt aan in Detroit voor een sollicitatiegesprek en boekt een huurwoning. Wanneer ze 's avonds laat aankomt ontdekt ze dat het huis dubbel geboekt is en dat er al een vreemde man verblijft. Tegen beter weten in, besluit ze de avond in het huis door te brengen, maar al snel ontdekt ze dat er veel meer te vrezen valt dan een onverwachte gast.

'Fresh' – 'Fresh' gaat over Noa, die in een supermarkt de aantrekkelijke Steve ontmoet. Omdat ze gefrustreerd is over datingapps, waagt ze de gok en geeft ze haar nummer. Na hun eerste afspraakje is Noa smoorverliefd en accepteert ze Steves uitnodiging voor een romantisch weekendje weg. Ze ontdekt echter dat haar nieuwe minnaar enkele ongewone, verborgen lusten heeft.

'Jennifer’s Body' – Megan Fox schittert in deze horrorkomedie over een knappe cheerleader op de middelbare school, die een onverzadigbare honger ontwikkelt naar haar mannelijke klasgenoten nadat ze bezeten is geraakt door een hongerige demoon.

'Ready Or Not' – ‘Ready or Not’ volgt een jonge bruid die meedoet aan de lange traditie van de rijke, excentrieke familie van haar nieuwe man, die uitmondt in een dodelijk spel waarin iedereen voor zijn leven vecht.

'The Menu' – Een jong koppel reist af naar een exclusief restaurant op een eiland waar de chef-kok een overvloedig menu heeft klaargemaakt. Al snel wordt duidelijk dat de gasten het zwaar voor de kiezen krijgen in deze duistere comedy die is geschreven door Seth Reiss en Will Tracy en geregisseerd door Mark Mylod.

'The Rocky Horror Picture Show' – Maak je kousenband vast en herbeleef de cultklassieker! Wanneer de auto van een pasverloofd stel (Barry Bostwick en Susan Sarandon) het begeeft op een regenachtige nacht, belanden ze in het griezelige kasteel van Dr. Frank-N-Furter (Tim Curry).

Series

'Buffy the Vampire Slayer' – Een cheerleader van een middelbare school leert dat zij de 'uitverkorene' is - een vampierdoder die de enige hoop van de mensheid is (of in ieder geval van haar middelbare school).

FX’s 'American Horror Stories' S1 – 2 – 'American Horror Stories' is een spin-off van Ryan Murphy en Brad Falchuks bekroonde serie 'American Horror Story'. 'American Horror Stories' bevat elke aflevering een ander horrorverhaal.

FX’s 'American Horror Story' S1 – S11 – Een horrordramaserie gecreëerd en geproduceerd door Ryan Murphy en Brad Falchuk.

'Scream Queens' – 'Scream Queens' is een genre-overstijgende komedie-horrorserie van Ryan Murphy, Brad Falchuk, Ian Brennan en Dante Di Loreto. De eerste aflevering draait om een universiteitscampus die door een reeks moorden wordt opgeschrikt.

'The Walking Dead'– De serie volgt een groep overlevenden tijdens de zombie-apocalyps. Soms zijn de interpersoonlijke conflicten zo gevaarlijk dat sommigen bereid zijn alles te doen om te overleven.

'The X-Files' – De 'X-Files' is de legendarische dramaserie over FBI-agenten die zaken onderzoeken die 'X-Files' genoemd worden, waarbij het gaat om paranormale of onverklaarbare verschijnselen.