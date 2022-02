Definitief einde van 'Neighbours' in zicht?

Het ziet er niet goed uit voor de Australische soap 'Neighbours'. In het Verenigd Koninkrijk heeft Channel 5 beslist om de serie van de buis te halen. De doodsteek voor de ooit zo populaire serie?

Het Britse Channel 5 is samen met het Australische Network Ten de grootste geldschieter van 'Neighbours'. Maar nu de zender heeft beslist om te stoppen met het uitzenden van de soap lijkt het einde de van de serie echt in zicht. 'Neighbours' kampt al jaren met dalende kijkcijfers en wordt in thuisland Australië zelfs uitgezonden op een digitale zender van Network Ten.

De Australische zender wil 'Neighbours' nog niet opgeven, maar er zijn wel dringend geldschieters nodig. En ook met enkele kunstgrepen hopen de makers een nieuwe adem te vinden. Zo zijn er bronnen die melden dat de producenten druk bezig zouden zijn om superster Kylie Minogue te overtuigen een comeback in de soap te maken. De carrière van Minogue werd destijds in 'Neighbours' gelanceerd door haar vertolking van het personage Charlene.

Fans hopen alvast vurig dat de serie kan blijven bestaan en ze hebben zelfs een petitie opgestart. Maar of dat iets zal uithalen, is nog maar de vraag. het lijkt erop dat het liedje van 'Neighbours' na 36 jaar is uitgezongen.

Bron: hln.be