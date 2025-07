Birgit Van Mol presenteert straffe verhalen uit het buitenland in 'Telefacts Zomer'

Birgit Van Mol is al enkele weken in zomermodus met 'Telefacts Zomer', en schakelt vanaf 14 juli nog een graadje hoger. Dan is het reportagemagazine er niet twee keer per week, maar maar liefst vier keer: van maandag tot donderdag.

Over zaken die je echt moét weten, wìl weten, maar eveneens met topics waarover je misschien nog nooit eerder had gehoord.

Birgit Van Mol: 'In de zomer kijken we met 'Telefacts' door een andere lens naar de wereld. We zoeken steeds verhalen die verwonderen, spraakmakend of nice to know zijn. Dat kan gaan van meeslepende menselijke verhalen over true crime tot lichter verteerbare onderwerpen. Er is dus echt voor elk wat wils, jong en minder jong.'

Onder andere op het menu deze zomer: de docu ‘Matthew Perry: A Hollywood Tragedy’ over de dood van het 'Friends'-icoon. Wie is er schuldig aan zijn overlijden? ‘De spikende gastheer’ neemt de beruchte psychopaat Dino Maglio - een agent nota bene - onder de loep. Hij drogeerde en verkrachtte zijn vrouwelijke couchsurfende gasten die hun vakantie zagen uitmonden in een nachtmerrie.

Met ‘The Amazon review killer’ brengt 'Telefacts Zomer' het hallucinante verhaal over de Amerikaanse seriemoordenaar Todd Kohlepp. De docu onderzoekt hoe recensies op Amazon cruciale aanwijzingen leverden waarmee de politie de man uiteindelijk kon opsporen en arresteren.

Minder choquerend maar daarom niet minder spraakmakend: een kijkje achter de schermen van de Four Seasons-hotels (‘Inside The Four Seasons’) en het cruiseschip Icon of the Seas (‘The World’s Biggest Cruiseship’).

Ook sport komt aan bod met het uitzonderlijke verhaal van de Amerikaanse skatekampioen Nick Broms (‘Nick Broms: What’s The Rush’) en ‘The Lionhart’: een documentaire over Sebastian en Oliver Wheldon die in de voetsporen van hun vader Dan treden, een Britse motorracer die op het circuit verongelukte.

Wat bezielden TikTok-influencer Mahek Buhari en haar moeder Ansreen, die samen twee twintigers vermoordden (‘TikTok: Murders Gone Viral’)?

En Birgit Van Mol neemt de kijker ook mee achter de schermen van enkele luxe bejaardentehuizen (‘The world's most luxurious retirement homes’) en de vliegende First Class (‘First class travel show’).

Alle 'Telefacts Zomer' uitzendingen zijn ook, zowel live als achteraf, te bekijken op VTM GO.

'Telefacts Zomer', vanaf 14 juli van maandag tem donderdag om 22.30 uur bij VTM.