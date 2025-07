National Geographic viert de vijftigste verjaardag van 'Jaws'

National Geographic viert het 50-jarig jubileum van de blockbusterfilm 'Jaws' met de gloednieuwe documentaire, 'JAWS @ 50: The Definitive Inside Story'. De documentaire bevat exclusieve nieuwe interviews met regisseur Steven Spielberg.

Geproduceerd in samenwerking met Spielberg’s Amblin Documentaries, Nedland Films en Wendy Benchley en geregisseerd door Laurent Bouzereau (Faye, Music by John Williams). Bevat nooit eerder vertoond archiefmateriaal van Spielberg, interviews met topregisseurs uit Hollywood zoals J.J. Abrams, George Lucas, Jordan Peele, Guillermo del Toro, evenals getuigenissen van de familie van Peter Benchley, haaienexperts en de originele cast en crew van de film.

Deze zomer brengt National Geographic een eerbetoon aan het meesterwerk dat wereldwijd een blijvende fascinatie opwekte voor het meest verkeerd begrepen roofdier van de oceaan, met de exclusieve documentaire 'JAWS @ 50: The Definitive Inside Story'.

Onder regie van de gerenommeerde filmmaker Laurent Bouzereau (Faye, Music by John Williams) neemt deze 90 minuten durende documentaire de kijker mee op een ultieme diepzeeduik – van het succesvolle boek van Peter Benchley tot het wereldwijde fenomeen dat Jaws werd, en hoe de film vandaag de dag nog steeds invloed uitoefent op popcultuur, cinema en haaienbescherming.

Deze definitieve vertelling biedt een ongefilterde blik achter de schermen van Jaws en onthult nog nooit vertoonde beelden uit de persoonlijke archieven van Spielberg en Benchley, waaronder homevideo’s en zeldzame outtakes. Spielberg deelt openhartige nieuwe reflecties over de turbulente productie – van technische problemen met de mechanische haai en extreme weersomstandigheden tot postproductie-stress en de angst dat de film zijn carrière zou beëindigen. De documentaire onderzoekt ook het beruchte 'Jaws-effect' – de golf van angst voor haaien die de film veroorzaakte – en herkadert deze impact als een erfenis van verwondering, nieuwsgierigheid en blijvend respect voor de 'jager' van de oceaan.

Naast Steven Spielberg bevat de documentaire exclusieve interviews met originele cast en crewleden, waaronder Joe Alves (production designer), Jonathan Filley (Cassidy), Lorraine Gary (Ellen Brody), Carl Gottlieb (scenarist), Jeffrey Kramer (Hendricks), Ian Shaw (zoon van Robert Shaw, die Quint speelde), Jeffrey Voorhees (Alex Kintner) en componist John Williams. Daarnaast delen toonaangevende filmmakers en superfans – waaronder J.J. Abrams, Emily Blunt, James Cameron, Cameron Crowe, George Lucas, Greg Nicotero, Jordan Peele, Steven Soderbergh, Guillermo del Toro, Robert Zemeckis en anderen – hoe Jaws hun werk en de filmwereld heeft beïnvloed.

Maar 'JAWS @ 50' is meer dan een ‘behind-the-scenes’ documentaire. Het is een viering van een nalatenschap die een wereldwijde haaienobsessie ontketende en generaties wetenschappers, verhalenvertellers en oceaanbeschermers inspireerde. Door diepgaande gesprekken met toonaangevende mariene experts en wetenschappers – waaronder Philippe Cousteau, Candace Fields, Austin Gallagher, Gibbs Kuguru, Dr. John Mandelman (New England Aquarium), National Geographic Explorer Brian Skerry, Dr. Greg Skomal en anderen – onderzoekt de documentaire hoe Jaws onze relatie met de oceaan opnieuw vormgaf, angst omboog tot fascinatie en daadwerkelijke natuurbehoud in gang zette.

'JAWS @ 50: The Definitive Inside Story', maandag 14 juli in première om 21.30 uur op National Geographic.