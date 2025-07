Docu biedt een nieuw perspectief op de oorlog in Vietnam

Vijftig jaar geleden, in april 1975, eindigde de oorlog in Vietnam. Sindsdien zijn er heel wat films en documentaires over deze periode gemaakt, maar niet eerder vertelden de Vietnamezen zélf hun verhaal.

De vierdelige serie Vietnam, de wording van een land blikt terug op wat de Vietnamese bevolking heeft doorstaan in oorlog en vrede – vanaf de koloniale tijd tot nu.

Door de herinneringen van ooggetuigen wordt een nieuw perspectief geschetst op een oorlog die de wereld veranderde. Onder meer soldaten uit Noord- en Zuid-Vietnam, boeddhisten, katholieken, de Vietcong, bootvluchtelingen, historici, een lid van de koninklijke familie en de zoon van communistenleider Le Duan komen aan het woord. De serie bevat ook beelden uit de niet eerder toegankelijke Vietnamese archieven, die regisseur Lucio Mollica digitaal restaureerde en in kleur omzette.

Gefilmd in Vietnam en langs de route van de Vietnamese diaspora - op drie continenten en in zes landen - toont de serie een land dat heeft gevochten voor zijn vrijheid en dat nog steeds gebukt gaat onder zijn geschiedenis.

Aflevering 1 - Onafhankelijkheid 1920-1954

In de koloniale tijd is Vietnam geen onafhankelijke staat, maar maakt het deel uit van ‘Indochina’: een exotisch paradijs en winstgevende kolonie van Frankrijk. In 1945, na de chaos van de Tweede Wereldoorlog, de Japanse bezetting en hongersnood, breekt de Vietnamese Onafhankelijkheidsoorlog uit. De communistische leider Ho Chi Minh strijdt voor revolutie en onafhankelijkheid. Pas in 1954 worden de Fransen tijdens de epische slag om Dien Bien Phu verslagen. Dit conflict heeft mensen over de hele wereld geïnspireerd om ook te vechten voor vrijheid, maar zorgt in de Vietnamese samenleving nog decennialang voor verdeeldheid.

Aflevering 2 - Scheiding 1954-1962

Als in 1954 de koloniale periode is geëindigd, betalen de Vietnamezen een hoge prijs voor hun onafhankelijkheid. Het land is tijdens de vredesonderhandelingen in Geneve in tweeën gedeeld: het Noorden wordt bondgenoot van de Sovjet-Unie en het Zuiden wordt beschermd door de VS. De burgers krijgen driehonderd dagen om te beslissen waar ze willen wonen. Deze tweedeling leidt tot een conflict tussen Noord en Zuid, waarbij de Koude Oorlog op de achtergrond meespeelt.

Aflevering 3 - Oorlog 1963-1968

Tot 1963 is de Amerikaanse betrokkenheid in Vietnam vrij beperkt, maar als de Zuid-Vietnamese president Ngo Dinh Diem na een militaire coup wordt afgezet en vermoord, verandert dat. Kort daarna wordt ook John F. Kennedy vermoord. Zijn opvolger Lyndon B. Johnson besluit daarop Amerikaanse troepen naar Vietnam te sturen, met als gevolg dat het conflict escaleert.

Aflevering 4 - Hereniging 1968 - nu

In 1973 verlaten de Amerikaanse troepen het conflict en laten ze de Vietnamezen aan hun lot over. Uiteindelijk markeert de Val van Saigon in 1975 de overwinning van de communistische kant. Voor sommige Vietnamezen wordt hiermee de droom van een verenigd, vreedzaam en socialistisch Vietnam werkelijkheid. Tegelijkertijd vluchten veel Zuid-Vietnamezen naar het Westen, vaak als bootvluchteling. Het naoorlogse Vietnam brengt weer andere uitdagingen met zich mee; nog steeds is er afgunst en achterdocht tussen voormalig Noord en Zuid.

Regie: Lucio Mollica

'Vietnam, de wording van een land' (D, 2025, 4 x 52'), vanaf maandag 14 juli om 22.10 uur bij de VPRO op NPO 2 en NPO Start.