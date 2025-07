'Het Uur van de Wolf': Mijn leven als Roger Moore dinsdag op NPO 2

Een opgetrokken wenkbrauw, een smetteloos pak, een onweerstaanbare lach en een leven dat leest als een Hollywoodfilm Ė dat is het beeld dat acteur Roger Moore bij velen oproept en dat zorgvuldig door hemzelf is gecreŽerd.

In de geanimeerde documentaire Mijn leven als Roger Moore vertellen vrienden, familie en collega-acteurs openhartig over het fascinerende leven van de charmantste 007 aller tijden. Van verlegen schooljongen in Londen tot gevierd tv-ster in The Saint en The Persuaders. Van meer dan zestig filmrollen, vier huwelijken en zeven James Bond-films tot zijn uiteindelijke status als geridderde wereldster: Sir Roger Moore.

De film laat zien hoe Moore zijn imago zorgvuldig opbouwde. Met discipline, charme en een flinke dosis zelfspot creëerde hij het karakter ‘Roger Moore’: de elegante Engelsman die zich even soepel bewoog over de rode loper als aan tafel met Frank Sinatra, Gregory Peck en Joan Collins. Gedurende zijn indrukwekkende carrière verfijnde hij zijn stem, zijn houding, zijn timing. Zo werd hij niet alleen een fenomeen, maar gaandeweg ook steeds meer de echte Roger Moore.

Zijn charme op het witte doek was onweerstaanbaar, maar achter de schermen was hij minstens zo geliefd. Mijn leven als Roger Moore brengt een ode aan de man achter de legende, met openhartige interviews en uniek privé-archiefmateriaal: intieme beelden, door Moore zelf gefilmd, van zijn kinderen, familie en beroemde vrienden als Kirk Douglas, Elton John en Olivia Newton-John. Acteur Steve Coogan voorziet de documentaire van gevat commentaar en maakt Mijn leven als Roger Moore tot een soepele, zomerse hommage aan een geliefde wereldster.

Regisseur: Jack Cocker

Producent: Karen Steyn

Originele titel: From Roger Moore with love

'Het Uur van de Wolf: Mijn leven als Roger Moore', dinsdag 15 juli om 22.10 uur bij de NTR op NPO 2.