Boekhouder wordt B&B-uitbater, deze week in 'Met Vier in Bed'

Van de stijlvolle B&B van de piepjonge Nieke (25) tot het landelijke paradijs van ex-workaholic Bart (57), die zijn kantoorbaan inruilde voor een leven tussen 150 dieren en een zelf aangelegd blotevoetenpad. Ook deze week brengt 'Met Vier in Bed' opnieuw een verrassende mix van smaken, stijlen, gastvrije persoonlijkheden en activiteiten.

Wie slaagt erin de meeste bedjes te verzamelen en de felbegeerde 'Met Vier in Bed'-trofee aan zijn of haar voordeur te hangen?

Yin (56) toverde een studentenkot in hartje Brugge om tot B&B Brouwerij De Sleutels, maar werkt ook nog fulltime als boekhouder. Pittig! Daarom is ze blij met de hulp van haar dochter Bi Mei (30), die bijna elk weekend langskomt. Ook al zorgt dat af en toe voor het typische moeder-dochter gekibbel. Yin is heel nerveus als de gasten toekomen. Maar na een gezellige bierproeverij op het dakterras van ‘De Halve Maan’, verdwijnen haar zenuwen als sneeuw voor de zon. Vallen de zelfgemaakte dumplings van Yin & Bi Mei én hun B&B in de smaak bij hun gasten?

Van Brugge gaat het naar Hamme. Ingeborg (52) & Bart (57) zijn twee workaholics, maar wilden ontsnappen aan de ratrace en begonnen de B&B Alffarhoeve. 'Deadlines, snelheid, aansprakelijkheid,... We kwamen ‘s avonds thuis en wisten niet eens wat voor weer het geweest was', aldus Bart. 'Je tweede leven start van zodra je beseft dat je maar één leven hebt.' Intussen is Bart fulltime in zijn Alffarhoeve aan het werk. ‘Hoeve’ mag je trouwens letterlijk nemen: het koppel heeft zo’n 150 dieren in hun tuin. Van geiten tot wallabies en alpaca’s. En ze kennen élk dier bij naam. Bart en Ingeborg nemen hun gasten mee op (blote voeten)pad. Al blijkt niet iedereen in het gezelschap even spiritueel aangelegd…

Ooit was Het Wevershuis in Herentals de directeurswoning van een oude weverij. Vandaag is het een stijlvolle B&B, die uitgebaat wordt door de piepjonge Nieke (25). Papa Tom (54) is nooit ver weg, maar het is wel Nieke die de plak zwaait. Na een heerlijke nacht nemen Nieke en Tom hun gasten mee om te kano te varen. Kan iedereen het droog houden?

Van Het Wevershuis gaat het naar het Notarishuis. Christianne (39) en Bart (40) zijn afkomstig uit Nederlands Limburg, maar verhuisden in 2020 naar Voeren. Elke ochtend bakt ze haar beroemde Notarishuis-wafels. Om die traditie te eren, nodigt ze alle gasten uit om ’s avonds hun eigen wafeldeeg te maken voor het ontbijt. De volgende dag krijgt het gezelschap een rondleiding op de appelboomgaard wat verderop. Eindigen doen ze met appelsap en - hoe kan het ook anders in Limburg - een lekker stukje vlaai.

