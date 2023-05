De highlights van Crime+Investigation voor juni

'Cold Case Files' duikt in het onderzoek en de uitkomst van lang onopgeloste zaken. In de afleveringen volgen we de rechercheurs en familieleden wiens toewijding het verschil maakt tussen gerechtigheid voor de slachtoffers en het in de vergetelheid raken van hun dierbaren in cold case-dossiers.

Van het verhaal van de jeugdherinnering van een crimineel over de dood van zijn zus, tot het gebruik van DNA-onderzoek om een moordenaar te vinden, deze rechercheurs vinden de aanwijzingen om misdaden van wel 30 jaar oud op te lossen en de schuldigen voor het gerecht te brengen.

'The Torso Killer Confessions'

Vanaf 10 juni op zaterdag om 22.00 uur Dit is het verhaal van hoe de niet-aflatende obsessie van een rechercheur met het sluiten van een reeks cold cases uitmondde in tientallen jaren onderzoek naar een van Amerika’s meest wrede seriemoordenaars. Dankzij een afspraak tussen politieman Rob Anzilotti en 'The Torso Killer' Richard Cottingham zijn de details van deze cold cases jarenlang geheimgehouden. Maar na zijn afscheid bij de politie in april 2021, heeft Rob het verhaal eindelijk openbaar gemaakt. 'Court Cam'

Vanaf 2 juni op vrijdag om 22.00 en 22.30 uur 'Court Cam' neemt je mee naar Amerika's meest dramatische momenten in de rechtszaal. Van angstaanjagende uitbarstingen tot woedende rechters, deze serie neemt je mee naar de rechtszaal voor het verhaal achter het verhaal. In Court Cam, gepresenteerd door Dan Abrams, zie je ook interviews met rechters, getuigen en slachtoffers die het ware verhaal vertellen achter de wildste, meest emotionele momenten die in de rechtszaal op video zijn vastgelegd.