Bobbi Eden is terug met 'Sex Tape'

In 'Sex Tape' duikt Bobbi Eden onder andere de slaapkamer in met TV-personality Christina Curry & haar vriend Kevin, Youtuber Vonneke Bonneke & vriend Davinio en voormalig 'Ex on the Beach'-deelnemers Shani & Davey.

Naast deze bekende koppels gaan er nog vijftien stellen letterlijk met de billen bloot. Ervaringsdeskundige Bobbi Eden kijkt en bespreekt samen met de koppels én relatiedeskundige Jeremy Heshof de sex tapes. We zien de liefde tussen de stellen, de ruzies, jaloezie en natuurlijk de seks. Niks is te gek voor de experts en letterlijk alles wordt besproken. Vragen worden gesteld, discussies worden gevoerd en de stellen gaan de deur uit met een handje vol nuttige tips voor in de slaapkamer. Wordt de eventuele sleur doorbroken en de liefde tussen de koppels nog intenser?

Bobbi Eden: 'Over het algemeen zijn mensen vaak open tegen mij over hun seksleven en daar heb ik ook totaal geen moeite mee. Ik ben heel veel gewend en heb veel uitgeprobeerd en daar ben ik ook eerlijk over in het programma. Want waarom zou je daar niet eerlijk over kunnen zijn? Je kunt van elkaar leren en elkaar helpen. En dat is dan ook volop te zien in 'Sex Tape'.'

'Sex Tape', vanaf vrijdag 14 april om 22.30 uur op TLC.