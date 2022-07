Bear Grylls is terug met nieuw seizoen 'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge' op National Geographic

Dit seizoen is het de beurt aan supersterren Natalie Portman, Simu Liu, Ashton Kutcher, Florence Pugh, Anthony Anderson en Rob Riggle om nieuwe intense overlevingsuitdagingen aan te gaan.

Survivalfavoriet Bear Grylls is terug met nieuwe gewaagde en spannende afleveringen van de hitserie 'Running Wild with Bear Grylls'. Dit seizoen gooit hij het over een andere boeg met de introductie van 'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge'. Bear tilt zijn toch al gewaagde avonturen naar een nog hoger niveau door beroemde gasten essentiële overlevingsvaardigheden bij te brengen die ze zullen moeten beheersen en waarbij ze vervolgens moeten bewijzen dat ze die kunnen gebruiken in een stressvolle situatie. Dit seizoen worden de gasten fysiek en mentaal op de proef gesteld, zo nemen ze een frisse duik in een bevroren meer in de Canadese Rockies of zoeken ze voedsel in de droogte van de woestijn van het Grote Bekken.

'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge' gaat zaterdag 13 augustus om 20.00 uur in première op National Geographic met als eerste gast The Mighty Thor Natalie Portman ('Thor: Love and Thunder'). Na de première zullen wekelijkse afleveringen te zien zijn met collega Marvel superheld Simu Liu ('Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'), acteur Ashton Kutcher ('Two and a Half Men'), Oscar ®-genomineerde voor 'Little Women' Florence Pugh ('Black Widow'), acteur Anthony Anderson ('black-ish'), en acteur en komiek Rob Riggle ('Holey Moley'). Alle afleveringen van het nieuwste seizoen kunnen ook vanaf 10 augustus exclusief op Disney+ worden gestreamd.

'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge', vanaf zaterdag 13 augustus om 20.00 uur op National Geographic.