'Vroege Vogels' bezoekt Park Schothorst

Menno Bentveld bivakkeert met de 'Vroege Vogels'-filmploeg op de plek waar hij samen met zijn team ook iedere week de radio-uitzending maakt: het Groene Huis in het Amersfoortse Park Schothorst.

Dit bijzondere stadspark is zo groot dat hazen, steenmarters en bunzings zich er prima thuis voelen. Vorig jaar broedde er een kerkuil in de uilenkast op het Groene Huis. Dit jaar hoopt het team op een broedende steenuil. In de oude bomen van het historische landgoed zitten spechten, staartmezen en sijsjes. Naast dit alles natuurlijk weer een wekelijks inkijkje in de nesten van Beleef de Lente en de fantastische beelden, ingezonden door kijkers.

'Vroege Vogels', zondag 12 april om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.