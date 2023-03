Vrijdag in 'Meldpunt': maatregelen in zorg nodig om toename kanker aan te kunnen

Als er geen drastische maatregelen worden getroffen, kan de zorg vastlopen door de sterke toename van kankerpatiënten in de komende jaren. KWF Kankerbestrijding pleit voor meer personeel, betere samenwerking en het in toom houden van de farmaceutische industrie.

Over tien jaar krijgen 18 Nederlanders per uur te horen dat ze kanker hebben. Dat zijn 156.000 diagnoses per jaar; ruim 25 procent meer dan nu. Deze sterke toename van het aantal kankerpatiënten komt vooral door de groei en dubbele vergrijzing van de Nederlandse bevolking: er komen steeds meer ouderen die ook nog eens langer leven. Het Integraal Kankercentrum Nederland waarschuwt dat ons land zich hierop moet voorbereiden. Kan de zorg dit aan? Wat betekent dit voor toekomstige kankerpatiënten?

Hoe ziet de toekomst van kankerzorg eruit?

Simone van der Koelen (38) heeft borstkanker. Zij heeft net een chemobehandeling achter de rug en wordt binnenkort geopereerd. Hoe zien zij en oncologisch chirurg Grard Nieuwenhuijzen de toekomst van de kankerzorg voor zich?

Het Helen Dowling Insituut doet de mentale nabehandeling voor mensen met kanker. Wat is er volgens hen nodig om de grote toename van kankerpatiënten aan te kunnen? Elles de Bruin praat hierover door met gezondheidseconoom Xander Koolman en Johan van de Gronden van KWF Kankerbestrijding.

Verder in 'Meldpunt': Vastelastenbond wil af van WOZ

Het is schrikken voor acht miljoen huizenbezitters die dit jaar een hogere WOZ-beschikking dan ooit te zien krijgen. Mede op basis van die WOZ-waarde worden belastingen bepaald, zoals de onroerendezaakbelasting, erfbelasting en waterschapsbelasting. Liek Droog uit Hollands Kroon zag de WOZ-waarde van haar huis in twee jaar tijd verdubbelen van 281.000 naar 577.000 euro. Zij vindt dat haar huis onterecht is vergeleken met huizen die compleet zijn gerenoveerd. Dirk-Jan Wolfert van consumentenorganisatie Vastelastenbond vindt het huidige WOZ-systeem te duur, onnauwkeurig en achterhaald. Hij pleit voor een andere aanpak.

'Meldpunt', vrijdag 10 maart om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.