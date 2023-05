Roel Maalderink terug met nieuw seizoen 'Plakshot'

'Plakshot' is terug! Vanaf zondag 21 mei is Roel Maalderink weer te zien in het satirische VPRO programma 'Plakshot' op NPO 3. Hierin geeft Roel met straatinterviews, sketches en parodieŽn zijn scherpe blik op de actualiteit ťn legt hij de absurditeit van de media bloot.

Roel Maalderink: 'In dit seizoen ga ik het hebben over voetbalhooligans, de groene missie van Tata Steel en het succes van de BBB. Ook verslaggevers Roland Wankers van Ongeschoren Nederland, showbizzverslaggever Smaaldermans en Knorrespondent-journalist Ernst Rob Bregberg trekken weer het land in.'

Na drie succesvolle seizoenen, met hits als de Buurtapp, VPRO Jus met Bas Heijne en coronaveteranen in 2070, staat nu het vierde seizoen van Plakshot voor de deur dat weer terug naar de zondag verhuist. Roel Maalderink

Programmamaker, journalist en presentator Roel Maalderink is bekend geworden met zijn satirische serie Voxpop voor het AD. Daarnaast presenteerde hij De Speld Podcast voor de satirische website De Speld. De Volkskrant noemde 'Plakshot' van 'een consequent hoog niveau', het Parool omschreef het als 'messcherp'. 'Plakshot' is een coproductie van Human Factor en VPRO en is vanaf zondag 21 mei wekelijks om 21.05 uur te zien op NPO 3 en YouTube.