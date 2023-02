Rachel Rosier ontdekt de wereld van de Nederlandse veiligheid in nieuw seizoen 'Rachel Valt Binnen'

Wie houden Nederland veilig en hoe doen ze dat? Dat zoekt EO-presentator Rachel Rosier uit in het tweede seizoen van 'Rachel Valt Binnen'. Rachel valt daarom niet alleen binnen bij verschillende eenheden van de politie, maar gaat ook naar onderdelen van defensie en naar het Nederlands Forensisch Instituut.

Ze kijkt niet alleen mee, maar komt ook zelf in actie. Hierdoor krijgen tieners een unieke kijk achter de schermen van de veiligheid in Nederland. Voor Rachel valt binnen gingen deuren open die normaal gesloten blijven.

Rachel vindt het bijzonder om te zien hoe de mensen die bij deze organisaties werken voor iedereen klaar staan. 'Je denkt er misschien niet altijd over na, maar ik ben na het maken van deze serie diep onder de indruk van hoe goed we het hier hebben en hoe veiligheid in Nederland geregeld is. Mensen zetten zich met gevaar voor eigen leven in om jouw en mijn leven veilig te maken en houden. Van allerlei verschillende politie-eenheden tot opsporingsinstituten en van helikopterpiloten tot motoragenten, ze dragen allemaal bij aan ons leven hier. Ik ben blij dat we dat met deze serie kunnen laten zien.'

Vingerafdrukken

Na een winkeloverval wordt in een vuilnisbak mogelijk belastend materiaal gevonden: een bivakmuts en een mes. Is dit te koppelen aan de verdachte die is opgepakt? Rachel gaat aan het werk als forensisch onderzoeker. De vingerafdrukken op het mes blijken te matchen, dus die verdachte is schuldig! Of toch niet? Rachel leert wat er allemaal komt kijken bij een onderzoek naar een misdrijf.

Rachel gaat ook in gesprek met Frederique. Zij werd in elkaar geslagen omdat ze niet wilde zeggen of ze een jongen of meisje is. Frederique vertelt hoe ze daar nu op terugkijkt en heeft ook een boodschap voor kinderen en jongeren die bang zijn dat hen ook zoiets overkomt.

Samen met politievlogger Jan-Willem gaat Rachel op jacht naar een voortvluchtige verdachte. Om de verdachte te vinden, werken ze nauw samen met de agenten in de politiehelikopter. Lukt het hen om de verdachte in te rekenen?

Dienst Speciale Interventies

Ook in de rest van het seizoen komen veel interessante vragen aan bod. Hoe kun je iemand klemrijden? Hoe zorg je dat een vliegtuig veilig kan landen? Hoe wordt een risicowedstrijd beveiligd? Hoe werkt groepsgedrag? En wat gebeurt er als je de gevangenis in gaat?

Rachel loopt ook mee met de DSI, Dienst Speciale Interventies. Die komen in actie als het echt gevaarlijk wordt, bijvoorbeeld bij vuurwapengevaarlijke verdachten. De mensen van de DSI zijn te herkennen aan hun grijze pakken en bivakmutsen. Rachel mocht meetrainen en heeft uitgelegd gekregen hoe een inval en arrestatie werkt.

'Rachel Valt Binnen', vanaf zondag 26 februari te zien om 18.00uur bij de EO op NPO Zapp en vanaf 18 maart ook op zaterdagavond rond 19.55 op NPO Zapp.