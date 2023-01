Nieuw seizoen van 'DNA Onbekend' met Marlijn Weerdenburg

Familie, het is de basis. Maar wat nou als je niet zeker weet wie je familie is? Een opmerking van een tante die blijft hangen, een opmerkelijke gelijkenis met een familievriend, steevast het buitenbeentje binnen het gezin zijn; het kan tot een knagend gevoel leiden dat er iets niet klopt.

Wie ben ik? Wat is mijn verhaal? Weten waar je vandaan komt geeft belangrijke inzichten in jouw eigen ontwikkeling als persoon. Marlijn Weerdenburg staat als nieuwe presentator families bij tijdens een impactvolle fase in hun leven. Ze gaat in deze vierdelige reeks met behulp van DNA-onderzoek op zoek naar antwoorden op grote levensvragen.

Marlijn Weerdenburg: 'Ik vind het enorm eervol om zo dicht bij mensen te mogen staan in hun zoektocht naar hun basis en identiteit. De vraag waar je vandaan komt is een levensvraag, je fundament. Soms gaat het om een zoektocht van al decennialang en dat ik daar een klein onderdeel van mag zijn, is bijzonder. Zeker wanneer het antwoord in hun zoektocht gegeven kan worden.'

Internationale vraagstukken

De wereld verandert, Nederland wordt internationaler en zo ook de vraagstukken in DNA Onbekend. Er zijn steeds meer mogelijkheden voor geadopteerden om biologische familie in het buitenland te vinden, maar klopt de gedocumenteerde of gegeven informatie wel? De 29-jarige Lisa is als baby geadopteerd vanuit Colombia. Ze weet twee jaar geleden haar biologische moeder in Colombia en een mogelijke (half)zus in Frankrijk op te sporen. Toch blijft er twijfel: zijn zij wel echt familie? 'DNA Onbekend' reist naar Uganda voor Lucy (40 jaar). Zij woont al zo’n 14 jaar in Nederland met haar Nederlandse echtgenoot. Als Lucy 10 jaar is, vertelt haar moeder dat de man bij wie Lucy opgroeide niet haar biologische vader is. Klopt het verhaal van Lucy’s moeder?

Familiegeheimen

Familiegeheimen zijn van alle tijden. De 46-jarige Pascal groeide op bij zijn opa en oma en heeft zijn biologische vader nooit gekend. Is het de man die door zijn moeder wordt geopperd? Ook Leo, Rindert en Frank zijn in verwarring over hun afkomst. Zowel Leo als Rindert worden geconfronteerd met geruchten dat hun vader hun vader niet is en Frank twijfelt of zijn moeder zijn moeder wel is.

De zussen Petra (44) en Jeanet (48) hebben al 22 jaar geen enkel contact, maar dan belt Jeanet Petra met een schokkend bericht. Zijn de twee zussen, halfzussen of zelfs helemaal geen zussen? At is als baby afgestaan; zijn moeder was ongehuwd. Onlangs ontmoette hij zijn biologische familie, maar zijn dit inderdaad zijn (half)zussen?

Podcast

Nieuw dit seizoen zijn de podcasts waarin een exclusief kijkje achter de schermen van 'DNA Onbekend' wordt gegeven. Hoe gaat de redactie te werk? Wat gebeurt er met de aanmeldingen? Welke afwegingen worden er door de redacteuren gemaakt en wat maken zij zoal mee tijdens hun werk voor dit televisieprogramma? We nemen je in deze podcast mee in onze zoektocht naar het vinden van antwoorden voor onze kandidaten.

'DNA Onbekend' is in opdracht van AVROTROS door Tuvalu Media geproduceerd.

'DNA Onbekend', vanaf woensdag 18 januari om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1. De podcast is na aflevering 3 en 4 te beluisteren via alle populaire podcast-apps.