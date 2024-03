Kijk naar 'Home Town' op HGTV

Designduo Ben en Erin wonen samen in het historische stadje Laurel dat ze stapje voor stapje aan het opknappen zijn. Veel huizen zien er nog vervallen uit, maar met hun visie en toewijding weten ze de bouwvallen om te toveren tot paleisjes voor nieuwkomers die graag in dit leuke stadje in Mississippi willen wonen.

Zo ook Bernadette en Don in de eerste aflevering van 'Home Town', die graag een historisch huis willen en niet terugdeinzen voor een flinke verbouwing. Ben en Erin laten ze twee huizen zien in Victoriaanse stijl waar al decennia niks aan gedaan is. Je moet letterlijk door de kapotte wanden heen kunnen kijken om te geloven dat hier nog iets moois van te maken is. Laat dat maar aan Ben en Erin over die direct aan de slag gaan zodra de nieuwe eigenaren beslist hebben welk huis ze willen. Als die eenmaal het resultaat zien, kunnen ze zich bijna niet voorstellen dat het hetzelfde huis is. Niet alleen hebben Ben en Erin zo weer een huis gered van de ondergang en een familie blij gemaakt, ook hun eigen home town is zo weer een stukje fraaier geworden. Op naar het volgende project!

