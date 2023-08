In september start een nieuw seizoen van 'Brugklas'

Foto: AVROTROS © Elvin Boer 2023

In 'Brugklas' wordt een vaste groep brugklassers gevolgd tijdens het eerste jaar van de middelbare school. De ontroerende, grappige, aangrijpende of spannende schoolverhalen worden op een realistische en directe manier in beeld gebracht.